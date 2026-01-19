SUSCRÍBETE POR $1100
    Vicepresidente del BC: “Con la TPM en 4,5%, mi evaluación es que las condiciones monetarias siguen siendo ligeramente contractivas”

    Alberto Naudon presentó una serie de puntos donde repasó el escenario macroeconómico del país durante 2025 y entregó proyecciones para este 2026. "La incertidumbre permanece elevada", agregó.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    27 Septiembre 2023 Entrevista a Alberto Naudon, consejero del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Durante esta jornada, el vicepresidente del Banco central de Chile, Alberto Naudon, presentó las “Perspectivas económicas de Chile” en la décimosegunda conferencia de BBVA en Latinoamérica. En la instancia, Naudon revisó cómo la economía evolucionó en 2025, así como la dinámica de la inflación y el comportamiento de las políticas monetarias durante el período. De la misma forma, planteó proyecciones y desafíos para este 2026.

    El recientemente nombrado vicepresidente de la entidad bancaria presentó las dinámicas de la inflación de 2025, ocasión en que aseguró que la última Política Monetaria publicada por el Banco Central, donde la meta de inflación se fijo en el 3% para el primer trimestre, cerraría “un período prolongado de inflación elevada”, aseguró el economista.

    Este outcome reflejaría una estructura macroeconómica, que a juicio de Naudon es robusta, acompañada de Políticas Monetarias flexibles: “De cara al futuro, el desafío para 2026 será consolidar los avances logrados, seguir interpretando los datos con cautela y preservar la credibilidad que ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica de Chile, en un entorno global que sigue siendo incierto”.

    Para Alberto Naudon, la información dispuesta permite sugerir que la economía chilena ha entrado una “fase de normalización” tras “ajustes macroeconómicos”. La inflación vuelve a estar “bajo control, expectativas se mantienen bien ancladas y la actividad se ha fortalecido sin generar desbalances significativos”.

    27 Septiembre 2023 Entrevista a Alberto Naudon, consejero del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En la presentación, el consejero habló sobre las interpretaciones y respuestas respecto a la conducta de la Política Monetaria a lo largo de 2025. En la instancia destacó la forma en que esta se acercó “gradualmente a niveles ligeramente superiores a la estimación de neutralidad” en línea con los cambios de la inflación esperada.

    “Las expectativas del mercado y las condiciones financieras jugaron un rol importante en este proceso”, declaró respecto a la tasa nominal de política monetaria (TPM). “En el nivel actual, con la TPM en el 4,5%, mi evaluación es que las condiciones monetarias siguen siendo ligeramente contractivas”, agregó.

    Desafíos y preguntas abiertas para 2026

    Para cerrar, destacó tres sucesos que podrían ser relevantes para este año. Frente a ello planteó si el crecimiento de la productividad podría estar mejorando en base a una combinación del desempeño de la actividad económica y un resultado de inflación “más benigno”. Según el consejero, así lo presenta un reciente análisis de la Comisión Nacional de Productividad.

    En segundo lugar, propone observar con mayor atención la evolución del tipo de cambio real. Para el vicepresidente, las apreciaciones monetarias suelen ocurrir junto a una fuerte demanda e inversión: “No me resulta obvio cuánto refleja una corrección de la prima de riesgo cambiario, que anteriormente era elevada”, aseveró Naudon. “Esta distinción será importante para evaluar la dinámica de la inflación y la respuesta adecuada de la política monetaria”, sumó.

    17 Julio 2024 Entrevista a Alberto Naudon, Consejero del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Tercero, pese a que el entorno externo evolucionó más favorablemente de lo esperado en 2025, la incertidumbre permanece elevada”, dijo agregando la existencia de riesgos geopolíticos, tensiones comerciales, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de las economías más avanzadas y las perspectivas de China que se mantienen en la incertidumbre.

    Asimismo hizo mención al secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la situación política de Irán y el intento de jaque del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. “Esto es particularmente relevante en un ambiente donde la valoración de los activos financieros sigue siendo alta”, comentó.

