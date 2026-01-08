SUSCRÍBETE POR $1100
    Consejo del Banco Central designa de manera unánime a Alberto Naudon como su vicepresidente

    Naudon ejercerá el cargo desde el 8 de enero de 2026 hasta el 22 de marzo de 2028, fecha en que termina su periodo como consejero del instituto emisor, mismo puesto que ocupa desde marzo de 2018. El consejero fue elegido en reemplazo de Stephany Griffith-Jones.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    17 Julio 2024 Entrevista a Alberto Naudon, Consejero del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El Consejo del Banco Central (BC) decidió durante este jueves, de manera unánime, designar en el cargo de vicepresidente a Alberto Naudon.

    El consejero fue elegido en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien terminó su periodo de consejera y vicepresidenta el 24 de diciembre recién pasado.

    La despedida de Griffith-Jones fue realizada en dependencias del Banco Central hace solo un par días. La economista checa-estadounidense caminó por última vez por los pasillos del instituto emisor de la mano de Rosanna Costa hacia la salida de Agustinas 118. La tradicional instancia tuvo lugar en el Patio Inglés del organismo.

    Naudon, en tanto, ejercerá el cargo desde el 8 de enero de 2026 hasta el 22 de marzo de 2028, fecha en que termina su periodo como consejero del BC, mismo puesto que ocupa desde marzo de 2018.

    Antes de eso, y desde septiembre de 2014, se desempeñó como gerente de la División de Estudios del Banco Central.

    05/12/2022 BANCO CENTRAL EXPONE EL IPOM FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Tal como informó el BC, el recién designado vicepresidente es ingeniero comercial de la Universidad Católica y magíster y PhD de Economía de la Universidad de California.

    Naudon ingresó al Banco Central en el 2000 como economista a la División de Estudios. En la misma unidad, fue economista senior y jefe del Departamento de Modelos y Proyecciones Macroeconómicas.

    En el 2013, asumió el cargo de economista jefe del BCI, en el que estuvo durante un año.

    En cuanto a su trayectoria académica, ha sido profesor en la Universidad de Chile, Universidad Católica, la Universidad de Los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, dictando cursos en las áreas de macroeconomía, econometría y economía internacional.

    Además, ha investigado y publicado diversos artículos sobre política monetaria y temas financieros.

