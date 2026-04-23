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    Vinci Compass firma acuerdo con BACS, vinculada a Toronto Trust, para expandirse en Argentina

    La operación combinada alcanzaría cerca de US$1.600 millones en activos bajo gestión.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Vinci Compass firma acuerdo con BACS para expandirse en Argentina. Imagen creada con IA.

    Vinci Compass anunció la firma de un acuerdo para integrar sus operaciones de gestión de activos en Argentina con BACS Administradora de Activos, firma vinculada a Toronto Trust, en una operación que permitiría duplicar los activos bajo administración en ese mercado hasta cerca de US$1.600 millones, según informó la compañía en un comunicado.

    La transacción contempla la integración del negocio local de Vinci Compass -operado a través de Investis Asset Management- con BACS Asset Management, que al cierre de marzo de 2026 administraba aproximadamente US$ 800 millones.

    La plataforma combinada tendrá una oferta diversificada entre estrategias de liquidez y de mayor duración, con presencia en clientes corporativos, minoristas e institucionales.

    BACS Asset Management opera bajo la marca Toronto Trust. De acuerdo con su sitio institucional, su principal accionista es BACS Banco de Crédito y Securitización, cuyos propietarios son Banco Hipotecario (62,3%) e IRSA (37,7%).

    Según el comunicado, la operación permitirá consolidar y ampliar el negocio de asset management de Vinci Compass en Argentina, apoyándose en la red de distribución de BACS y Banco Hipotecario.

    “Argentina representa una de las oportunidades más atractivas de crecimiento para la industria de asset management en la región”, señaló el CEO de Vinci Compass, Alessandro Horta.

    El ejecutivo agregó que la integración “permite construir una plataforma local sólida, con una red de distribución robusta, una oferta de productos complementaria y un importante potencial de crecimiento operativo”.

    De acuerdo al comunicado, la operación se realizará mediante una reorganización societaria de las entidades locales, sin desembolso de efectivo. Vinci Compass mantendrá la gestión de la plataforma combinada, mientras que los accionistas de BACS conservarán una participación minoritaria relevante.

    El acuerdo también contempla un esquema de incentivos vinculado al crecimiento de activos e ingresos generados a través de los canales de distribución, con el objetivo de alinear intereses entre las partes.

    Entre los fundamentos estratégicos de la transacción, la compañía destacó el aumento de escala en el negocio local, el fortalecimiento de la distribución hacia clientes corporativos y retail, y la complementariedad de la oferta de productos.

    El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de condiciones regulatorias.

    Más sobre:NegociosToronto Trust

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