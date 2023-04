Virgin Orbit, la empresa de lanzamiento de satélites de Richard Branson, se declara en bancarrota

La compañía de lanzamiento de satélites Virgin Orbit, perteneciente al grupo Virgin del magnate británico Richard Branson, ha comenzado el procedimiento voluntario para acogerse a la protección del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos con el propósito de llevar a cabo la venta del negocio buscando maximizar su valor y el de los activos, según ha informado la empresa.

El procedimiento iniciado en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware por Virgin Orbit Holdings y sus filiales estadounidenses para efectuar la venta del negocio cuenta con el apoyo de Virgin Investments Limited en forma de financiación por US$ 31,6 millones.

Tras la aprobación del Tribunal de Quiebras, se espera que esta financiación proporcione a Virgin Orbit la liquidez necesaria para continuar operando a medida que avanza en el proceso de marketing iniciado para vender la empresa y buscar una transacción que maximice el valor para el negocio y sus activos.

La compañía ha indicado que espera una conclusión rápida de su proceso de venta para brindar claridad sobre el futuro a sus clientes, proveedores y empleados, añadiendo que, mientras tanto, Virgin Orbit continuará operando bajo la jurisdicción del tribunal de quiebras y de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Quiebras de EE.UU.

La semana pasada, Virgin Orbit comunicó el despido del 85% de su plantilla y el cese de sus operaciones, después de que la empresa no lograse acceder a la financiación necesaria para continuar con su actividad.

La compañía, fundada en 2017 y enfocada al desarrollo de cohetes para transportar pequeños satélites, no logró alcanzar beneficios como empresa cotizada y su posición se vio agravada cuando el pasado mes de enero fracasó en el intento de llevar a cabo el primer lanzamiento de un satélite al espacio desde Reino Unido.

Virgin Orbit confirmó entonces que llevará a cabo una reducción de plantilla de unos 675 empleados, que constituyen aproximadamente el 85% de la fuerza laboral de empresa, con el fin de reducir los gastos debido a la incapacidad “para asegurar una financiación significativa”.

En este sentido, la empresa informó de que los despidos afectarán a “todas las áreas de la compañía”, que calcula que incurrirá en cargos por un aproximado de unos US$ 15 millones, incluyendo el pago de unos US$ 8,8 millones en indemnizaciones por despido y otras prestaciones, además de otros US$ 6,5 millones en otros costes.

Virgin Orbit espera reconocer la mayoría de estos cargos en sus cuentas del primer trimestre de 2023 y preveía completar de manera sustancial el ajuste de plantilla para este lunes, 3 de abril de 2023.