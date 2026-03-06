SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Walmart, dueña de Lider, lanza última ofensiva para revocar multa por retrasos en pandemia

    La gigante estadounidense busca anular la multa que le aplicó la agencia de consumidores por incumplimientos en la pandemia. Apeló a un caso fortuito o de fuerza mayor.

    Por 
    Sofía López
     
    Leonardo Cárdenas
    Dado Ruvic

    Walmart Chile escaló a la Corte Suprema la disputa en contra del Sernac por incumplimientos en la pandemia. Esto, por medio de un recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó su apelación.

    La gigante estadounidense es el mayor operador de mercado de tiendas de supermercados del país a través de sus marcas Lider, aCuenta, Central Mayorista y Express de Lider, antes Ekono. Wal-Mart Store Inc. llegó a Chile en 2009 con la compra de Distribución y Servicio (D&S), de la familia Ibáñez.

    El conflicto comenzó el 1 de abril de 2021, cuando el Sernac -encabezado en ese momento por el abogado Lucas Del Villar, nombrado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera- presentó una demanda colectiva en contra de Walmart Chile ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, detallando una serie de incumplimientos del proveedor entre marzo de 2020 y abril de 2021 durante la alerta sanitaria por Covid-19.

    Cuatro años después, a comienzos de 2025, el tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda de la agencia de consumidores. El tribunal condenó a la demandada por cuatro de las siete infracciones denunciadas por Sernac, al pago de 8.049,6 UTM (o $563 millones, aproximadamente).

    El tribunal de primera instancia desestimó la defensa de caso fortuito que expuso Walmart, al considerar que no se verificaban en el caso los requisitos de sobrevivencia e irresistibilidad, argumentando que la pandemia de Covid-19 solo podría ser considerada un caso fortuito para aquellos contratos celebrados con anterioridad a ella.

    Luego de la sentencia del 1° Juzgado Civil de Santiago, el 11 de febrero de 2025, Sernac y Walmart interpusieron de manera separada recursos de apelación, disconformes por el fallo de primera instancia.

    Sernac exigió “rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Walmart Chile y, en definitiva, se le condene en los mismos términos que a Lider Domicilio Ventas y Distribución Limitada, en cuanto a las acciones infraccionales y civiles deducidas por el Servicio Nacional del Consumidor”.

    Mientras, Walmart solicitó que se revoque la sentencia en todas sus partes y que se rechace la acción interpuesta por Sernac. En su escrito la demandada sostuvo que a través de Lider Domicilio devolvió $704.712.221 a consumidores por la vía de una serie de diligencias.

    El 4 de febrero recién pasado la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó todos los recursos de la demandada y Sernac y, con ello, confirmó la sentencia.

    Suprema

    Pero ahora el conflicto vuelve a reflotar en tribunales. A comienzos de la Walmart Chile presentó un recurso de casación en la forma, fondo e invalidación de oficio ante la Corte Suprema.

    El escrito patrocinado por el abogado Hugo Cárdenas, sostuvo que el tribunal de alzada capitalino no contenía “las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”, esto, porque a juicio de la demandada, la sentencia incurre en “vicios que exigen su anulación” por haberse dictado “con infracción de ley -sobre Protección de los Derechos de los Consumidores- que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, señaló el documento presentado.

    Walmart aseguró que “la sentencia recurrida incurre en un vicio de nulidad, al no indicar cuál es el fundamento normativo para imponer responsabilidad infraccional objetiva sin culpa a Lider Domicilio, al rechazar el recurso de apelación presentado por esta parte”.

    Y agregó: “Lider Domicilio cumplió en tiempo y forma la gran mayoría de los contratos y, que en los excepcionales casos en los que no se pudo lograr tal cumplimiento oportuno, la falta de oportunidad se debió a una imposibilidad provocada por un caso fortuito”.

    Ante esto, denunció que la “interpretación de la ley -sobre lo que confiere un caso fortuito- constituye una infracción a la normativa que regula el caso fortuito” y que el tribunal “desestimó el informe en derecho aportado por las demandadas para acreditar cómo se verificaba el caso fortuito en el caso concreto, sin dedicarle ni un considerando”.

    Lo anterior, porque Walmart aseveró que “el caso fortuito que se alegó en el caso concreto no es la pandemia en términos generales, sino que cada uno de los actos de autoridad que de forma sucesiva e impredecible establecieron y modificaron las restricciones de movilización a la población en Chile”.

    De igual forma, acusó que se omitieron los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, al no contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la decisión. “La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago omite un pronunciamiento fundamental: no señala el fundamento normativo para la aplicación de un supuesto estatuto de responsabilidad objetiva -sin culpa- respecto de Lider Domicilio”, alegó.

    Las respuestas de las partes

    Al respecto, se contactó a Walmart Chile, que aseguró que “respetan las decisiones de los tribunales”, pero puntualizó que “existiendo recursos pendientes, la compañía ejercerá su legítimo derecho a presentar su posición ante la Corte Suprema”.

    Por su parte, Sernac afirmó “que Walmart y Lider hayan presentado recursos ante la Corte Suprema es un escenario que se encontraba dentro de lo previsible”, por lo que “el Servicio continuará ejerciendo todas las acciones necesarias para que la sentencia sea ratificada íntegramente por la Corte Suprema, reafirmando así el principio de que las empresas deben cumplir la normativa vigente y responder cuando vulneran los derechos de las personas consumidoras”.

    Lee también:

    Más sobre:WalmartSernacCorte de ApelacionesCorte SupremaPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

    Lo más leído

    1.
    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

    2.
    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    Cámara aprueba proyecto que autoriza a la UAF a levantar secreto bancario y nuevo Senado deberá resolver en tercer trámite

    3.
    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    4.
    Heinz ya controla la mitad del mercado chileno de condimentos

    Heinz ya controla la mitad del mercado chileno de condimentos

    5.
    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Tengo poco poder de negociación”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana