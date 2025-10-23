Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Son cerca de 90 estaciones de servicio arrendadas a Aramco que están en venta. Rentas y Desarrollo Baker, sociedad controlada por Southern Cross, es la propietaria y mandató a Larraín Vial y CBRE para hacerse cargo de la operación. Y ya se definió una fecha clave.

Esta semana, los asesores informaron a los inversionistas interesados en participar del proceso que la fecha para presentar ofertas no vinculantes vence el próximo 25 de noviembre. Tras ello, se debe definir a los ofertantes que continuarán en carrera y que deben presentar ofertas vinculantes.

La venta de la compañía ha causado amplio interés en el mercado. A inicios de octubre, en el piso -3 del hotel Ritz Carlton se llevó a cabo el roadshow ampliado en el que participaron más de 100 invitados.

La presentación estuvo a cargo de Jaime Besa, CEO de la compañía, y de Agustín Achondo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial.

En su exposición -ante un público en el que se encontraban compañías de seguros, AFP, family offices y actores del mundo inmobiliario-, Besa se enfocó en explicar el potencial de desarrollo inmobiliario de las estaciones de servicio del sector oriente.

En concreto, Baker cuenta con 89 estaciones arrendadas a Aramco y seis terrenos. B esa -quien expuso por unos 45 minutos- señaló además que, de las 95 ubicaciones, solo entre cinco y seis se encuentran en carreteras, reafirmando con esto que la posición urbana de las estaciones posibilita futuros desarrollos.

Tras la presentación se realizó una ronda de preguntas, las que se enfocaron en el desarrollo del proceso, y en “qué ocurriría, por ejemplo, si Aramco vende”, considerando que parte de los argumentos desplegados destacó el tamaño de la compañía cuyo arriendo genera los ingresos de Baker.

De hecho, se indicó, entre otras cosas, que la clasificación de riesgo de la firma saudí está por sobre la chilena, y que ha buscado posicionarse en el mercado local. En esa línea, se destacó que han desembolsado US$70 millones en remodelar las estaciones.

Durante la cita, además, se detalló que la valorización de los activos llega a UF5 millones (unos US$200 millones), y que las deudas alcanzan a UF2,5 millones (US$102,5 millones).

En sus estados financieros para el primer semestre de 2025, Baker reportó beneficios por $5.457 millones, por sobre los $4.820 del mismo periodo de 2024.

En su análisis razonado, precisó que “los ingresos de los últimos 12 meses, al 30 de junio de 2025, ascienden a $15.225 millones, manteniendo una tendencia positiva con respecto a los períodos anteriores, explicado por la incorporación nuevos metros cuadrados arrendables al portafolio y al efecto de la UF en los resultados de la compañía”.

“El crecimiento anual compuesto de los últimos 4 períodos es de un 12,49%”, sostuvo.

En términos de rentabilidad, el ROE alcanza 27,92%, mientras que el retorno operacional sobre activos (ROA) se ubica en 5,61%, “manteniéndose en línea con los márgenes esperados del negocio de renta inmobiliaria”, explicó la firma.