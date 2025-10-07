Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Decenas de inversionistas llegaron hasta el piso -3 del hotel Ritz Carlton durante la mañana de este martes para participar del roadshow ampliado de Rentas y Desarrollo Baker, sociedad controlada por Southern Cross que cuenta con cerca de 90 estaciones de servicios, y que actualmente está en venta.

La presentación estuvo a cargo de Jaime Besa, CEO de la compañía, y Agustín Achondo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial.

En su presentación - ante un público en el que se encontraban compañías de seguros, AFP, family offices y actores del mundo inmobiliario-, Besa se enfocó en explicar el potencial de desarrollo inmobiliario de las estaciones de servicio del sector oriente.

En concreto, Baker cuenta con 89 estaciones arrendadas a Aramco y 6 terrenos. Respecto de las estaciones, destacó las ubicaciones de Padre Hurtado con Vespucio y Canta Gallo, entre otras, donde justamente subrayó la posibilidad de desarrollar proyectos.

Besa - quien expuso por unos 45 minutos- apuntó además que, de las 95 ubicaciones, solo entre 5 y 6 se encuentran en carreteras, reafirmando con esto que la posición urbana de las estaciones posibilita futuros desarrollos.

Tras la exposición se realizó una ronda de preguntas, las cuales se enfocaron en el desarrollo del proceso, y en “qué ocurriría, por ejemplo, si Aramco vende”, esto considerando que parte de la presentación destacó el tamaño de la compañía cuyo arriendo genera los ingresos de Baker.

De hecho, se expuso, entre otras cosas, que la clasificación de riesgo de la firma Saudí está por sobre la chilena, y que ha buscado posicionarse en el mercado local. En esa línea, se destacó que han desembolsado US$70 millones en remodelar las estaciones.

Durante la cita, además, se detalló que la valorización de los activos llega a UF5 millones (unos US$200 millones), y que las deudas alcanzan a UF2,5 millones (US$102,5 millones).

Respecto de las fechas para presentar ofertas, solo se señaló que para acceder a dicha información y continuar en el proceso se deberá firmar un acuerdo de confidencialidad. Ahora se iniciarán reuniones individuales con los inversionistas, así como un roadshow internacional que incluirá a EEUU.

Baker en cifras

En sus estados financieros para el primer semestre del 2025, Baker reportó beneficios por $5.457 millones, por sobre los $4.820 del mismo periodo del 2024.

Qué pasó con estaciones de servicio arrendadas a Aramco. Andres Perez

En su análisis razonado, explicó que “los ingresos de los últimos 12 meses, al 30 de junio de 2025, ascienden a $15.225 millones, manteniendo una tendencia positiva con respecto a los períodos anteriores, explicado por la incorporación nuevos metros cuadrados arrendables al portafolio y al efecto de la UF en los resultados de la compañía”.

“El crecimiento anual compuesto de los últimos 4 períodos es de un 12,49%”, sostuvo.

En términos de rentabilidad, el ROE alcanza 27,92%, mientras que el retorno operacional sobre activos (ROA) se ubica en 5,61%, “manteniéndose en línea con los márgenes esperados del negocio de renta inmobiliaria”, explicó la firma.