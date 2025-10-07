SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

En el piso -3 del hotel Ritz Carlton se desarrolló este martes el roadshow ampliado de Rentas y Desarrollo Baker, sociedad controlada por Suthern Cross que tiene en torno a 90 estaciones de servicios arrendadas a Aramco.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Qué pasó con estaciones de servicio arrendadas a Aramco. Andres Perez

Decenas de inversionistas llegaron hasta el piso -3 del hotel Ritz Carlton durante la mañana de este martes para participar del roadshow ampliado de Rentas y Desarrollo Baker, sociedad controlada por Southern Cross que cuenta con cerca de 90 estaciones de servicios, y que actualmente está en venta.

La presentación estuvo a cargo de Jaime Besa, CEO de la compañía, y Agustín Achondo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial.

En su presentación - ante un público en el que se encontraban compañías de seguros, AFP, family offices y actores del mundo inmobiliario-, Besa se enfocó en explicar el potencial de desarrollo inmobiliario de las estaciones de servicio del sector oriente.

En concreto, Baker cuenta con 89 estaciones arrendadas a Aramco y 6 terrenos. Respecto de las estaciones, destacó las ubicaciones de Padre Hurtado con Vespucio y Canta Gallo, entre otras, donde justamente subrayó la posibilidad de desarrollar proyectos.

Besa - quien expuso por unos 45 minutos- apuntó además que, de las 95 ubicaciones, solo entre 5 y 6 se encuentran en carreteras, reafirmando con esto que la posición urbana de las estaciones posibilita futuros desarrollos.

Tras la exposición se realizó una ronda de preguntas, las cuales se enfocaron en el desarrollo del proceso, y en “qué ocurriría, por ejemplo, si Aramco vende”, esto considerando que parte de la presentación destacó el tamaño de la compañía cuyo arriendo genera los ingresos de Baker.

De hecho, se expuso, entre otras cosas, que la clasificación de riesgo de la firma Saudí está por sobre la chilena, y que ha buscado posicionarse en el mercado local. En esa línea, se destacó que han desembolsado US$70 millones en remodelar las estaciones.

Durante la cita, además, se detalló que la valorización de los activos llega a UF5 millones (unos US$200 millones), y que las deudas alcanzan a UF2,5 millones (US$102,5 millones).

Respecto de las fechas para presentar ofertas, solo se señaló que para acceder a dicha información y continuar en el proceso se deberá firmar un acuerdo de confidencialidad. Ahora se iniciarán reuniones individuales con los inversionistas, así como un roadshow internacional que incluirá a EEUU.

Baker en cifras

En sus estados financieros para el primer semestre del 2025, Baker reportó beneficios por $5.457 millones, por sobre los $4.820 del mismo periodo del 2024.

Qué pasó con estaciones de servicio arrendadas a Aramco. Andres Perez

En su análisis razonado, explicó que “los ingresos de los últimos 12 meses, al 30 de junio de 2025, ascienden a $15.225 millones, manteniendo una tendencia positiva con respecto a los períodos anteriores, explicado por la incorporación nuevos metros cuadrados arrendables al portafolio y al efecto de la UF en los resultados de la compañía”.

“El crecimiento anual compuesto de los últimos 4 períodos es de un 12,49%”, sostuvo.

En términos de rentabilidad, el ROE alcanza 27,92%, mientras que el retorno operacional sobre activos (ROA) se ubica en 5,61%, “manteniéndose en línea con los márgenes esperados del negocio de renta inmobiliaria”, explicó la firma.

Lee también:

Más sobre:MercadoBakerSouthern CrossLarraín VialFinanzas CorporativasM&A

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Superintendencia del Medio Ambiente tomó muestras en colegio de Quintero por reportes de nuevo episodio de contaminación

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

3.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica
Chile

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Superintendencia del Medio Ambiente tomó muestras en colegio de Quintero por reportes de nuevo episodio de contaminación

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta
Negocios

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Conor McGregor recibe una dura sanción por incumplir las normas antidopaje
El Deportivo

Conor McGregor recibe una dura sanción por incumplir las normas antidopaje

“Muchos sapos”: Arturo Vidal explota contra sus críticos tras dardos a Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?