¿Busca la fuente de la eterna juventud? Estos son los cinco métodos más prometedores para extender la vida según la ciencia, que incluyen una planta de Isla de Pascua

La mayoría de la gente quiere tener una vida larga y feliz, o al menos evitar una corta y miserable. Si estás en esa mayoría, estás de suerte. Durante la última década, se ha producido una silenciosa revolución de la investigación en nuestra comprensión de la biología del envejecimiento.

El desafío es convertir este conocimiento en consejos y tratamientos de los que podamos beneficiarnos. Aquí rompemos el mito de que alargar la esperanza de vida saludable es ciencia ficción y mostramos que, en cambio, es un hecho científico.

1. Nutrición y estilo de vida

Hay mucha evidencia de los beneficios de hacer cosas aburridas, como comer bien. Un estudio de grandes grupos de personas comunes muestra que mantener el peso, no fumar, restringir el alcohol a cantidades moderadas y comer al menos cinco porciones de frutas y verduras al día puede aumentar su esperanza de vida de siete a 14 años en comparación con alguien que fuma, bebe demasiado y tiene sobrepeso.

Reducir las calorías aún más, en aproximadamente un tercio, la llamada restricción dietética, mejora la salud y prolonga la vida en ratones y monos, siempre que coman las cosas correctas, aunque esa es una pregunta difícil para las personas constantemente expuestas a la tentación de la comida. Se cree que las versiones menos extremas del ayuno intermitente o restringido en el tiempo (solo comer durante un período de ocho horas cada día o ayunar durante dos días a la semana) reducen el riesgo de que las personas de mediana edad contraigan enfermedades relacionadas con la edad.

2. Actividad física

No se puede dejar atrás una mala dieta, pero eso no significa que el ejercicio no haga cosas buenas. A nivel mundial, la inactividad causa directamente aproximadamente el 10% de todas las muertes prematuras por enfermedades crónicas, como enfermedades coronarias, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. Si todos en la Tierra hicieran suficiente ejercicio mañana, el efecto probablemente sería aumentar la esperanza de vida humana saludable en casi un año.

Dos personas hacen ejercicio en Roma. Foto: AP

Pero, ¿cuánto ejercicio es óptimo? Los niveles muy altos son realmente malos para usted, no solo en términos de músculos desgarrados o esguinces de ligamentos. Puede inhibir el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedad de las vías respiratorias superiores. Un poco más de 30 minutos al día de actividad física de moderada a intensa es suficiente para la mayoría de las personas. Eso no solo te hace más fuerte y en forma, se ha demostrado que reduce la inflamación dañina e incluso mejora el estado de ánimo.

3. Estimular el sistema inmunológico

Por muy en forma que esté y coma bien, su sistema inmunológico, desafortunadamente, se volverá menos efectivo a medida que envejece. Las malas respuestas a la vacunación y la incapacidad para combatir las infecciones son consecuencias de esta “inmunosenescencia”. Todo comienza a ir cuesta abajo a principios de la edad adulta cuando el timo, un órgano en forma de pajarito en la garganta, comienza a marchitarse.

Eso suena mal, pero es aún más alarmante cuando se da cuenta de que el timo es donde los agentes inmunes llamados células T aprenden a combatir las infecciones. El cierre de un centro educativo tan importante para las células T significa que no pueden aprender a reconocer nuevas infecciones o combatir el cáncer de manera eficaz en las personas mayores.

Puede ayudar, un poco, asegurándose de tener suficientes vitaminas clave, especialmente A y D. Un área de investigación prometedora es analizar las señales que el cuerpo envía para ayudar a producir más células inmunes, particularmente una molécula llamada IL-7. Es posible que pronto seamos capaces de producir medicamentos que contengan esta molécula, lo que podría estimular el sistema inmunológico en las personas mayores. Otro enfoque es utilizar el complemento alimenticio espermidina para activar las células inmunitarias para eliminar su basura interna, como las proteínas dañadas, lo que mejora tanto el sistema inmunológico de los ancianos que ahora se está probando como una forma de obtener mejores respuestas a las vacunas Covid en los ancianos. gente.

4. Células rejuvenecedoras

La senescencia es un estado tóxico en el que entran las células a medida que envejecemos, causando estragos en todo el cuerpo y generando inflamación y enfermedad crónica de bajo grado, lo que esencialmente causa el envejecimiento biológico. En 2009, los científicos demostraron que los ratones de mediana edad vivían más y se mantenían más saludables si se les administraba pequeñas cantidades de un medicamento llamado rapamicina, que inhibe una proteína clave llamada mTOR que ayuda a regular la respuesta de las células a los nutrientes, el estrés, las hormonas y el daño.

En el laboratorio, medicamentos como la rapamicina (llamados inhibidores de mTOR) hacen que las células humanas senescentes (envejecidas) se vean y se comporten como si fueran más jóvenes . Aunque es demasiado pronto para recetar estos medicamentos para uso general, se acaba de establecer un nuevo ensayo clínico para probar si la rapamicina en dosis bajas realmente puede retrasar el envejecimiento en las personas.

Descubierta en el suelo de la Isla de Pascua, en Chile, la rapamicina lleva consigo una mística significativa y [ha sido aclamada] en la prensa popular como un posible “elixir de juventud”. Incluso puede mejorar la memoria de ratones con una enfermedad similar a la demencia.

Esta placa cerca de Rano Kau, en Isla de Pascua y escrita en portugués, recuerda el hallazgo de la rapimicina.

Pero todos los medicamentos tienen sus pros y sus contras, y dado que demasiada rapamicina inhibe el sistema inmunológico, muchos médicos son reacios a considerarla incluso para evitar enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, la dosis es crítica y los medicamentos más nuevos, como RTB101, que funcionan de manera similar a la rapamicina, apoyan el sistema inmunológico en las personas mayores e incluso pueden reducir las tasas y la gravedad de la infección por Covid.

5. Eliminación de células viejas

Deshacerse por completo de las células senescentes es otro camino prometedor a seguir. Un número creciente de estudios de laboratorio en ratones que usan medicamentos para matar células senescentes, los llamados “senolíticos”, muestran mejoras generales en la salud y, como los ratones no mueren de enfermedades, también terminan viviendo más tiempo.

Foro: AP

La eliminación de células senescentes también ayuda a las personas. En un pequeño ensayo clínico, las personas con fibrosis pulmonar grave informaron una mejor función general, incluida la distancia y la rapidez con la que podían caminar, después de haber sido tratadas con fármacos senolíticos. Pero esto es sólo la punta del iceberg. La diabetes y la obesidad, así como la infección con algunas bacterias y virus, pueden provocar la formación de más células senescentes. Las células senescentes también hacen que los pulmones sean más susceptibles a la infección por Covid y esta enfermedad hace que más células se vuelvan senescentes. Es importante destacar que deshacerse de las células senescentes en ratones viejos les ayuda a sobrevivir a la infección por Covid.

El envejecimiento y la infección son una vía de doble sentido. Las personas mayores contraen más enfermedades infecciosas a medida que su sistema inmunológico comienza a perder fuerza, mientras que la infección acelera el envejecimiento a través de la senescencia. Dado que el envejecimiento y la senescencia están indisolublemente vinculados con enfermedades crónicas e infecciosas en las personas mayores, es probable que el tratamiento de la senescencia mejore la salud en todos los ámbitos.

Es emocionante que algunos de estos nuevos tratamientos ya se vean bien en los ensayos clínicos y puedan estar disponibles para todos nosotros pronto.

*Richard Faragher, profesor de Biogerontología, Universidad de Brighton

**Lynne Cox, profesora asociada de bioquímica, Universidad de Oxford