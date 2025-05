¿Cómo es la nueva suscripción a la versión Premium de YouTube para dos personas?

Hace 20 años, un grupo de programadores creó un sitio que funcionaría como un repositorio de videos. Uno más de los que ya existían, pero todavía con deficiencias por la baja velocidad de internet disponible y el acceso limitado al contenido multimedia. Así nació YouTube en 2005, hace ya dos décadas, la plataforma que no solo se convirtió en lo que prometió al principio, sino que también marcó un cambio en el paradigma de crear y reproducir videos.

Tres extrabajadores de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, adquirieron el dominio youtube.com en febrero de 2005, pero no fue hasta abril del mismo año cuando este último subió el primer video de la historia de esta plataforma: “Me at the zoo”. En solo 19 segundos, Karim se presenta frente a los elefantes en el Zoológico de San Diego y comenta sobre la longitud de las trompas de estos animales.

YouTube creció rápidamente, pero tuvo un gran salto en 2006. En ese año, la plataforma experimentó un aumento de casi 400% en usuarios, alcanzando los 20 millones. Fue en ese entonces que Google adquirió YouTube en octubre por 1,650 millones de dólares. De ahí en adelante, el gigante informático se encargaría de que la plataforma comenzara a dar réditos económicos para la compañía.

Para 2010 la plataforma logró realizar transmisiones en vivo, y al año siguiente comenzó a forjar una nueva categoría de creadores de contenido. A medida que más personas compartían sus experiencias, desde videojuegos hasta tutoriales de belleza, surgió la figura del youtuber.

A partir de ahí esto solamente ha crecido. De hecho, en 2024, Youtube resultó ser una de las plataformas que las personas le dedican más horas en el mundo.

Ahora, como parte de este crecimiento, YouTube ha comenzado a probar un nuevo nivel de suscripción Premium para dos personas en algunas regiones como India y Francia, con el que facilitará una opción más económica al permitir compartir la suscripción con otro usuario de un mismo núcleo familiar.

La plataforma de vídeos y música en streaming de Google dispone de una versión Premium con la que los usuarios pueden acceder a una experiencia mejorada tanto en YouTube como en YouTube Music, ya que se eliminan los anuncios, además de permitir la reproducción de contenido sin conexión y en segundo plano.

Los precios de los planes de YouTube

En Chile, YouTube Premium tiene un precio de $5.500 pesos por mes para el plan individual . También existe un plan familiar por $9.200 pesos que incluye hasta 5 miembros adicionales, y un plan para estudiantes por $3.225.

En un intento de impulsar las suscripciones a YouTube Premium, la compañía ha comenzado a probar una nueva versión para dos personas, que permite compartir la suscripción con otro usuario para obtener una opción más económica.

Esta nueva versión del plan Premium se está probando actualmente con algunos usuarios seleccionados en las regiones de India, Francia, Taiwán y Hong Kong, tal y como ha compartido la compañía en un comunicado a Moneycontrol, y ha recogido Android Authority.

Así, la tecnológica ha explicado que están experimentando con nuevas formas de “proporcionar mayor flexibilidad y valor” para los suscriptores de YouTube Premium, ofreciendo un plan para dos personas que permite que compartan una suscripción “a un costo reducido”.

Concretamente, el nuevo plan de suscripción se ha comenzado a probar en la India por 219 rupias al mes (alrededor de 2.500 pesos). Por otra parte, esta misma opción para YouTube Music se está probando por 149 rupias mensuales (1,56 euros al cambio), aunque el precio podrá variar en otros países.

De esta forma, para disponer de una suscripción Premium para dos personas, los usuarios deberán ser mayores de 13 años y tener una cuenta de Google. Además, deberán pertenecer al mismo grupo familiar de Google, por lo que se trata de una opción pensada para personas que compartan un mismo hogar.