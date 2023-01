Cómo tratar las cicatrices en casa y, con suerte, hacerlas desaparecer

Tal vez le hayan extirpado un cáncer de piel de la cara o del cuerpo. Quizás tuvo una lesión o accidente y necesitó puntos de sutura. Independientemente de cómo te hayas hecho un corte en la piel, probablemente quieras que parezca lo más pequeño posible lo más rápido posible y evitar una cicatriz más duradera.

Para minimizar la formación de cicatrices, debemos abordar la cicatrización de heridas, que es un proceso complejo.

Tiene tres fases principales: inflamación, proliferación y remodelación. Estos son orquestados por sustancias químicas especiales de señalización corporal que actúan sobre las capas de la piel. La mayor parte de la formación de cicatrices ocurre dentro de los primeros seis meses después de una lesión.

Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar en este proceso y apoyar la curación?

La fase de inflamación

La fase de inflamación ocurre inmediatamente para eliminar las bacterias y traer el suministro de sangre.

El primer objetivo del cuidado de las heridas es evitar que las bacterias entren en contacto con el interior del cuerpo, ya que estas perjudicarán la cicatrización normal de las heridas. Así que mantenlo limpio.

Idealmente, las bacterias se eliminarán de la piel si se anticipa una herida, como antes de la cirugía. La limpieza de la herida para eliminar las bacterias y las esporas bacterianas es fundamental para una buena cicatrización y debe realizarse dentro de las dos horas posteriores a cualquier lesión.

No permita que quede suciedad en una herida, incluso si eso significa frotar con agua y jabón después de una caída al suelo. Una aplicación única de povidona yodada ayudará a disminuir la posibilidad de activación de esporas bacterianas.

La reacción natural de su cuerpo incluye la formación de peróxido de hidrógeno. Desafortunadamente, la aplicación externa de este antiséptico natural puede retardar la cicatrización de heridas. Solo las soluciones antisépticas débiles que contienen plata (con el asesoramiento adecuado de su médico o farmacéutico) pueden mejorar la formación de cicatrices.

La fase de proliferación

Durante esta fase, las células de los vasos sanguíneos, las células epidérmicas y los fibroblastos se multiplican.

Los fibroblastos (un tipo de célula que ayuda a producir colágeno para sostener los tejidos conectivos) provocan la contracción de la cicatriz, lo que puede “arrugar” la piel. Las cicatrices tienden a ser blancas y un poco brillantes una vez que desaparece el enrojecimiento.

El colágeno, la proteína más abundante del cuerpo que ayuda a fortalecer la piel, es producido y descompuesto continuamente por el cuerpo. Esto puede tener un efecto continuo en la apariencia de la herida madura durante al menos seis meses más después de la formación de la cicatriz.

La fase de remodelación

La formación de cicatrices hipertróficas (que se elevan por encima del nivel de la piel pero retroceden lentamente) o cicatrices queloides (que se extienden más allá del sitio de la lesión y no retroceden más tarde) a menudo está determinada genéticamente. También está parcialmente relacionado con el tipo de lesión y el cuidado de la herida.

En las personas que desarrollan estas cicatrices durante la fase de remodelación, se interrumpe la señal para detener la producción de colágeno dentro de la herida.

Pruebe con un gel o un apósito

Para heridas limpias y no infectadas, la aplicación de un hidrogel (un polímero que retiene la humedad y no se disuelve) puede acelerar la cicatrización, siempre que no haya infección. Use uno que sea adecuado para aplicar en el ojo.

Al mantener la herida húmeda, se potencia la proliferación de las células superficiales de la piel. Cuando crecen debajo de una costra dura, se ralentiza.

Es mejor evitar los geles para heridas que contienen antisépticos y conservantes en caso de alergia y porque los antisépticos pueden retrasar la cicatrización.

Existe una íntima relación entre los vasos sanguíneos y los fibroblastos. Es probable que crezcan cicatrices rojas y con picazón, lo que finalmente resultará en una cicatriz más grande. Aquí es cuando mantener la cicatriz cubierta para mejorar la hidratación puede marcar una gran diferencia.

Cubra la cicatriz con un apósito de silicona y un gel o una sábana durante la mayor cantidad de horas posible.

Para aquellas personas propensas a las cicatrices, su farmacéutico puede mostrarles una formulación de venta libre de Zatamil Hydrogel que puede usar una vez al día durante una semana y una semana de descanso. Use esto debajo de la silicona para ayudar a reducir aún más la cicatriz. También podrían sugerir una crema desvanecedora.

Un dermatólogo con un láser vascular (que apunta a los vasos sanguíneos anormales de la piel para reducir el enrojecimiento) también puede ayudar, especialmente en las primeras etapas de una cicatriz.

Algunos consejos finales

Mantener la cicatriz húmeda con aceites es más difícil que con la silicona, pero puede reducir el exceso de cicatrices, a veces llamado “sobrecicatrización”.

Finalmente, evite sobreexponer la cicatriz a la luz solar. Las cicatrices pueden volverse muy oscuras en comparación con el resto de la piel de la persona y la luz ultravioleta es el principal factor prevenible.

La cicatrización de heridas es compleja. Los médicos, farmacéuticos y dermatólogos pueden asesorarle sobre cuál de estos consejos le ayudará con su herida específica.

*Profesor Asociado de Dermatología, Universidad de Bond