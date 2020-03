Coronavirus y niños: cómo enfrentar la cuarentena en casa

Aprovechar el tiempo y no quedarse pegados en la pantalla se ha vuelto un desafío mundial para las familias a la hora de comenzar la cuarentena de 14 días sin salir de la casa, pero lo es especialmente para los niños. Las opciones sobre qué hacer con ellos para que este tiempo no se vuelva una mala experiencia son diversas tanto si se trata de un niño contagiado con Covid-19 o sano.

Si se trata de una cuarentena sin contagio de coronavirus, para la psicóloga infantil Maribel Corcuera es fundamental no perder la rutina que recién se recuperó tras las vacaciones. Por lo que avanzar con las tareas pendientes en el colegio como el plan lector es una buena idea. Eso sí, siempre manteniendo esta actividad durante la mañana que es el período de clases en donde estarían acostumbrados a estar enfocados en los deberes académicos.

“No se trata que se tengan que levantar a las 6.30 como lo hacen siempre para ir a clases, pero si no tan tarde. Lo ideal sería que los papás se hagan un horario y que tengan cierta rutina como por ejemplo para levantarse y acostarse”, sostiene Corcuera.

Niños en movimiento

Otra forma de continuar con la rutina es fomentar la participación de las labores de la casa, hacer sus camas, ayudar en la cocina y el aseo. Tareas que según asegura Corcuera pueden clasificarse según la edad que tengan los niños, de acuerdo a la tabla del método Montessori que se puede encontrar en la web.

Cambiar el uso del celular por juegos recreativos como libros de búsqueda de personajes ocultos, manualidades o legos es importante, no solo para distraerlos, sino que también para fomentar la comunicación con la familia. “Es bueno abrir espacios de conversación y juegos de mesa con los más grandes. Hay que escuchar sus preguntas y permitirle la expresión del miedo a través de dibujos, por ejemplo”, explica la psicóloga y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Jennifer Conejero.

Escribir cuentos, hacer obras de teatro, e incluso cambiarse de ambiente dentro de la casa –como por ejemplo dormir un día en el living y hacer como si fuera un campamento- son también otras maneras recomendadas de hacer el proceso más entretenido sin perder la rutina.

En cuanto a realizar actividades que impliquen una mayor actividad física, si se trata de niños más hiperquinéticos, hacer rutinas de ejercicios es importante y para los juegos, va a depender de los recursos que se tengan. “Una casa se puede reconvertir en un mini gimnasio, saltar en colchonetas y cosas por el estilo. Si no hay tanto espacio, se puede bailar, ponerle un elástico a las sillas para que el niño las estire con los pies y tenga la sensación de movimiento. Para lo más chicos pueden servir las piscinas de pelotas o hacerles circuitos simples con sillas y sillones”, propone Conejero.

Cómo distraer a niños contagiados

Las actividades con niños que padezcan coronavirus no deben ser muy distintas a las que se realicen con los que estén sanos. Dependiendo de cómo se sienta, la idea -dicen los expertos- es tratar el virus como un resfrío más, dándole el cuidado necesario y no dejarlo solo. “Los niños son muy concretos, entonces es bien importante que se le diga ‘si tú te enfermas o yo me enfermo, esto es lo que va a pasar y así nos vamos a cuidar y esto es lo que va a ocurrir’. Para un niño enfermo es muy importante que al menos siga manteniendo una rutina si su capacidad física se lo permite. Que siga teniendo actividades y tratando de llevar la vida lo más normal posible”, dice Maribel Corcuera.

En este sentido, una actividad que recomiendan para distraerlos es colorear mascarillas dibujando sus personajes favoritos, para que los padres cada vez que los vean, vayan variando las mascarillas jugando a ser un personaje distinto cada día. “Hay medidas dispuestas por la OMS para los cuidadores, pero además para evitar el contacto a través de besos y abrazos, sonreír decirle que los quieren, transmitiendo una sensación de protección, amor y responsabilidad”, recomienda Conejero.