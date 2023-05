Eclipse lunar este viernes: Dónde se verá el primer gran espectáculo astronómico del año

El 5 de mayo de 2023, personas de todo el mundo serán testigos de un eclipse lunar cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y arroje parte de su sombra sobre la Luna.

El eclipse será visible en África, Asia, Australia y gran parte de Europa, aunque esta vez no en América, lo que incluye a Chile. Este eclipse no es lo que algunos llaman una “luna de sangre”, ya que no se volverá roja. En cambio, la Luna se oscurecerá ligeramente a medida que pasa a través de una parte más clara de la sombra de la Tierra , llamada penumbra.

Soy el director del Planetario Abrams en la Universidad Estatal de Michigan y es parte de mi trabajo hacer que la gente salga y mire hacia arriba, y los eclipses son algunos de los más fáciles de ver. Si bien el próximo evento no será la exhibición celestial más impresionante, es solo el primero de una serie de eclipses que ocurrirán durante el próximo año, y todos funcionan de manera similar.

Esquema de cómo se produce un eclipse lunar.

Un espectáculo astronómico: ¿Cómo funcionan los eclipses, como el eclipse lunar de este viernes?

Tanto los eclipses lunares como los solares dependen de las orientaciones particulares de la Tierra, el Sol y la Luna. Un eclipse lunar ocurre cuando la sombra de la Tierra cubre toda o parte de la Luna. Esto solo puede suceder cuando la Luna está directamente en el lado opuesto de la Tierra desde el Sol, que también es cuando ocurren las lunas llenas.

Al igual que la Tierra, la mitad de la Luna está iluminada por el Sol en cualquier momento. Cuando la Luna y el Sol están perfectamente opuestos entre sí, las personas en la Tierra pueden ver todo el lado iluminado, que parece un disco redondo en el cielo nocturno.

Revisa dónde se podrá ver el eclipse lunar del 8 de noviembre. Foto referencial de la NASA

Si la Luna tuviera una órbita totalmente plana, cada luna llena sería un eclipse lunar. Pero la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra del Sol. Debido a esta pequeña inclinación, la mayoría de las veces la luna llena termina un poco por encima o por debajo de la sombra proyectada por la Tierra.

Pero dos veces en cada órbita lunar de un mes, la Luna cruza el mismo plano horizontal que la Tierra y el Sol. Si esto sucede durante la luna llena, el Sol, la Tierra y la Luna formarán una línea recta y la Luna atravesará la sombra de la Tierra, lo que resultará en un eclipse lunar.

A medida que el Sol ilumina la Tierra, la Tierra proyecta una sombra detrás de sí misma. Pero la oscuridad de las sombras no siempre es uniforme, y la sombra proyectada por la Tierra no es una excepción.

Los rayos de luz que provienen de una fuente de luz amplia o extendida, como el Sol o una linterna, no provienen todos exactamente de la misma ubicación. Dado que el Sol es grande, puede haber una gran distancia entre el origen de los rayos de luz que se dirigen hacia la Tierra.

Esta diferencia de ubicación significa que cuando la Tierra bloquea la luz que proviene de una parte del Sol, es posible que no bloquee la luz que proviene de otra ubicación del Sol. Esto da como resultado partes de la sombra de la Tierra que son más oscuras : la parte más oscura es donde se bloquea toda la luz, mientras que las partes más claras se deben a que parte de la luz aún pasa más allá de la Tierra.

Un eclipse lunar total es cuando la Luna pasa por completo a través de la parte más oscura, o umbra, de la sombra de la Tierra. Un eclipse lunar parcial es cuando la umbra cubre parte de la Luna. El eclipse del 5 de mayo de 2023 es el último tipo de eclipse donde solo la parte más clara de la sombra cubrirá la Luna, por lo que se conoce como eclipse lunar penumbral.

Esquema de dónde se verá el eclipse, que no incluye a América y Chile. Crédito: Nasa

¿Cuándo podrá verse un eclipse lunar en Chile?

Mientras esté en el lado nocturno de la Tierra cuando ocurra un eclipse lunar, podrá verlo. El eclipse penumbral del 5 de mayo será visible en la mayor parte de Europa y África al salir la luna, Asia y Australia podrán ver la totalidad del evento en medio de la noche, y las ubicaciones en todo el Océano Pacífico podrán verlo en puesta de la luna.

Los eclipses lunares son relativamente cortos y solo duran unas pocas horas de principio a fin. La totalidad, la parte del eclipse que es más oscura, dura entre 30 y 60 minutos, dependiendo de qué tan cerca estés del centro de la sombra.

Para las personas en América del Norte y del Sur, donde el eclipse no será visible, habrá muchos más en los próximos años . El próximo eclipse lunar será el 28 de octubre de 2023 y será un eclipse parcial visible principalmente en África, Europa y Asia. Pero América tendrá su propio eclipse penumbral el 25 de marzo de 2024, seguido de un eclipse lunar parcial el 18 de septiembre de 2024.

Para aquellos que esperan ver el próximo eclipse lunar total, tendrán que esperar hasta el 14 de marzo de 2025, cuando se podrá ver un eclipse lunar total desde las Américas, Europa occidental y África occidental.

* Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams, Universidad Estatal de Michigan