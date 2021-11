Enrique Paris durante la Asamblea extraordinaria de la OMS: “El Plan Paso a Paso ha llamado muchísimo la atención”

Por segunda vez en su historia, desde que fue fundada, la Organización Mundial de la Salud (OMS), convocó a una Asamblea Mundial de la Salud, en su sede en Ginebra, Suiza una sesión especial a la que asistió el Ministro de Salud, Enrique Paris.

¿El objetivo? Analizar los beneficios de elaborar un instrumento internacional sobre la preparación y respuesta ante una próxima pandemia, una iniciativa en la que Chile, junto Australia han trabajado anticipadamente en un mecanismo que permita fortalecer el trabajo de la OMS. Esta es una considerada como una oportunidad histórica para proteger a las generaciones actuales y futuras de las crisis de salud.

Fue una visita rápida. De hecho, la autoridad nacional tuvo que reducir su estadía y adelantar su regreso al país por dos motivos: la amenaza de la nueva variante de coronavirus Ómicron y la inesperada renuncia de la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Aun así, el ministro Paris cumplió sus reuniones bilaterales y entregó el regalo que llevaba para el director general de la OMS, Tedros Adhanom, un lápiz fabricado con cobre, un material que es antiviral, antibacteriano y antifúngico.

El ministro de Salud, Enrique Paris, junto al director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza.

Fortalecimiento de la OMS

Desde Ginebra, Suiza, el ministro Paris explicó el trabajo realizado junto a Australia, tarea que ya cuenta con el apoyo de los países europeos y que en marzo podría iniciar una labor formal.

“Chile y Australia, trabajamos en crear un protocolo de entendimiento o un documento que de más fuerza a la OMS y se aprobó, en cantidad importante de países que firmaron entre ellos toda la Unión Europea. Se trata de un protocolo de entendimiento para comenzar a trabajar en un reglamento o documento que fortalezca a la OMS. Esto comenzaría una vez que la asamblea termine y de su aprobación, probablemente las reuniones comiencen en marzo del próximo año”, señala.

Según explicó Paris, en la reunión individual con el director General OMS, Tedros Adhanom, éste le comentó algunos aspectos económicos de la organización: antes el 80% de los recursos con los que contaba la OMS eran cuota de los países y el 20% donaciones pero en este momento esos se ha invertido, son 20% de cuotas y 80 de donaciones.

“En la opinión de él, y yo la comparto, esto le quita independencia a la organización. Uno de los cambios es fortalecer el apoyo económico. Aumentar, ojalá, en un 20% el aporte de los países para que tenga más independencia. Pero no solamente eso; se ha destacado que la OMS tenga más injerencia en la producción y distribución de vacunas, en el tema de los medicamentos, hacer más equilibrio más justo entre los países que puedan comprar y los que no pueden comprar o no puede distribuir”, adelantó París.

En este sentido, dice, se habló también de cuestiones logísticas. “Por ejemplo, en el caso de las vacunas se requiere una cadena de refrigeración. “Esto es muy importante. Hay países que tienen que partir por tener esa logística de distribución de vacunas porque no tenían refrigeradores, por ejemplo. Creo que hay que organizar o trabajar para que todo eso se corrija y no vuelva a ocurrir esta desventaja que hubo con algunos países que se inscribieron tarde o llegaron tarde y no pudieron adquirir la misma cantidad de vacunas. Ser más solidarios y más justos en ese tema”, detalló la autoridad sanitaria.

Omicron, alerta sin pánico

Por supuesto que uno de los temas que también se abordó fue la aparición de Ómicron, la nueva variante del virus Sars-CoV-2 que se secuenció por primera vez en Sudáfrica a comienzos de este mes.

- ¿Algunos virólogos han señalado que esta nueva variante es el resultado de mutaciones propias del virus, pero también de la poca cantidad de vacunados?

“Tuve una reunión con el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de Emergencias en Salud de la OMS, una reunión muy importante. Nos dijo que esto partió el 7 de noviembre en Sudáfrica y el 24 de noviembre ya se estableció que era variante preocupación. Surgió en actividades de tipo universitario, donde también puede haber un cierto factor como la forma en que ellos se han comportado, pero que no pueden adelantar hasta en dos o cuatro semanas más. ¿Por qué? Porque se están haciendo todos los estudios que tengan que ver con la transmisibilidad, replicación y por otros lado también se está estudiando de qué forma las vacunas actuales actúan frente al virus”, dijo.

El ministro Paris, en reunión bilateral con el director ejecutivo de Emergencias en Salud de la OMS, Dr. Michael Ryan.

Paris indicó que la propuesta de la OMS es “primero estar muy alerta, pero no crear pánico”. Se debe recordar que hay que seguir vacunando y de ninguna manera abandonar las medidas sanitarias, esto es, volver a insistir en lavado de mano, mascarillas y ventilación”.

“Además, otro punto fundamental es aumentar la vigilancia epidemiológica y la secuenciación. Aquí tenemos que trabajar todos en conjunto para que cuando haya alguna duda en un país, se haga secuenciación genómica de inmediato para comprobar o descartar que sea esta variante”, indicó.

Solidaridad y reconocimiento

El ministro de Salud adelantó también que se seguirá trabajando en la donación de vacunas. De hecho, la semana pasada un grupo de ministros de salud, entre los que está él, publicaron un artículo de opinión en el revista especializada British Medical Journal (BMJ): “El mundo debe actuar ahora para estar preparado para futuras emergencias sanitarias”.

En este documento destacan que es necesario aprender las lecciones de esta crisis y hacer los cambios necesarios, tanto en términos de colaboración global para evitar que se repita esta pandemia como en el fortalecimiento del sistema global para reaccionar mejor y más rápido.

El trabajo realizado por Chile también fue reconocido en esta reunión. El propio director de la OMS reconoció la forma en que se ha manejado la pandemia y según Paris, varios ministros mencionar a Chile durante sus exposiciones.

- ¿Qué es lo que más destacan de nuestro país?

!El Plan paso les ha llamado muchísimo la atención, lo dicen mucho porque relaciona las medidas sanitaras como avance o retroceso de la pandemia, y que el retroceso de pandemia se debe mucho plan de vacunación. Están sorprendidos, no tienen por qué saber que Chile tiene una tradición de vacunación muy antigua. Teníamos 26 depósitos de vacunas e inmunoglobulinas a lo largo de todo Chile. Entonces que eso haya estado funcionando desde hace muchos años, facilitó mucho el despliegue a nivel territorial.

Además, dice Paris, “les llama profundamente la atención la tasa de vacunación, o sea tener 92% de personas vacunadas con una dosis”, mientras otros países tienen 60% y además, ya se inició el refuerzo de vacunas y la vacunación en niños. “Lo otro, es que nosotros no hemos dejado de utilizar la mascarilla, aquí están volviendo a usar la mascarilla, hay países que no usan la mascarilla en el exterior, nosotros la hemos mantenido y creo que eso ha sido algo muy positivo”.

En la tarde de hoy, el secretario de Estado viajó a París para sostener reuniones con la OCDE y dar a conocer también en esta instancia, el programa de vacunación y la forma en la que se realizó esta estrategia. Mañana miércoles, ya regresa a Chile.

-¿Por qué apurar el regreso?

“El Presidente me pidió que apurara la vuelta. El miércoles en la tarde vuelvo para estar el jueves en la mañana, si Dios quiere, en el punto de prensa. La verdad es que por un lado es la aparición de la variante que tiene bastante preocupado al Presidente. De hecho, apenas hablé con el doctor Ryan lo llamé porque estaba muy interesado en saber qué opinaba la agencia de la OMS, es lo que más le preocupa. Pero obviamente no sabíamos que la doctora Daza iba a renunciar el domingo y, eso también preocupa, porque habíamos quedado en que ella tomaría un permiso sin goce de sueldo pero como fue tan atacada por eso, en forma desconsiderada diría yo, yo también decidí volver antes”.