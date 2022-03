Especialista advierte que este es el síntoma de Covid más peligroso que no debe dejar pasar

Pese al descenso de casos de Covid-19 en Chile y el mundo, el coronavirus continúa siendo una crisis sanitaria que sigue infectando a miles de personas, y peor aún, matando a muchas de ellas.

Solo en el país, de acuerdo a un artículo publicado por La Tercera, en la dos últimas semana se produjeron se 1.730 decesos, la mayor cifra en los últimos 20 meses.

Los elevados números no se veían para un período de dos semanas consecutivas desde el período entre el lunes 22 de junio y el domingo 5 de julio de 2020, en que hubo 1.829 fallecidos confirmados con el virus. Si se analiza, además, la estadística a nivel de 14 días consecutivos y no de semanas, este sábado 5 de marzo se alcanzó la cifra de 1.759 decesos para ese tramo, también la más elevada desde el jueves 9 de julio de 2020, donde se llegó a 1.779.

Por ello, los especialiastas han afirmado que las personas deben estar atentas a sus cuadros clínicos, para evitar que un posible contagio termine complicándose.

Sean Marchese, un enfermero registrado en The Mesotelioma Center de EE.UU. y con experiencia en ensayos clínicos de oncología y más de 15 años de experiencia en la atención directa de pacientes, dijo en un artículo en el sitio Eat This, Not That! que había un síntoma en particular que era el más peligroso y la gente no debía pasar por alto: la dificultad para respirar, también conocida como disnea.

“Cuando la dificultad para respirar afecta las actividades diarias o en reposo debería ser alarmante. Este síntoma suele ser una señal de que su cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno”, advirtió el experto en el artículo.

Este síntoma, de acuerdo al doctor Ronald Reid, entrevistado en un artículo de Paula, lo define como una “una sensación de ahogo, equivalente a la que se siente cuando se sube rápido un cerro o una escalera de varios pisos”.

El médico señaló que es una respiración evidentemente agitada. “Es normal sentirlo cuando se hace ejercicio o una actividad que requiere de cierto esfuerzo físico, sin embargo, si aparece en situaciones tan cotidianas como caminando hacia el baño, levantando algo o incluso en reposo, es una señal de que algo no está funcionando bien en el pulmón y que hay que consultar. Mientras menor sea el esfuerzo para que aparezca esta sensación, es peor”, explicó.

Según Marchese, los niveles bajos de oxígeno pueden afectar el cerebro, el corazón y otros órganos sensibles del cuerpo. “Uno de los desafíos médicos más difíciles que enfrentar durante la pandemia de Covid-19 es la rapidez con la que los pacientes se desestabilizan cuando no reciben suficiente oxígeno”, advirtió.

“Este virus es insidioso para reducir los niveles de saturación de oxígeno de alguien y, después de un tiempo suficiente, hacer que sea extremadamente difícil recuperarse por completo. Si nota que es más difícil respirar durante las actividades regulares o mientras descansa, busque atención médica de inmediato. Si los médicos pueden controlar sus niveles de oxígeno temprano ,tiene una probabilidad significativamente mayor de una infección por Covid-19 menos grave”, agregó.

La dificultad para respirar se ha convertido en uno de los principales síntomas que conducen a la hospitalización con la variante Ómicron, según la Organización Mundial de la Salud.

“Dependiendo de la edad de la persona a su cuidado, sus síntomas pueden verse diferentes”, advierte la OMS. “Los adultos pueden verse deshidratados, tener dificultad para respirar o dolores en el pecho. También pueden quejarse de mareos. Los niños pueden parecer repentinamente confundidos o negarse a comer. Su cara o labios pueden volverse azules. Los bebés pueden ser incapaces de amamantar. Estos síntomas son señales de advertencia de que se necesita atención urgente”.