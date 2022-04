IDLE o INERRT: así podrían llamarse ahora los tipos de cáncer de próstata menos grave

Un diagnóstico de cáncer da miedo. Algunos médicos dicen que es hora de cambiar el nombre del cáncer de próstata de bajo grado para eliminar la alarmante palabra.

Las células cancerosas se desarrollan en casi todas las próstatas a medida que los hombres envejecen y la mayoría de los cánceres de próstata son inofensivos. Aproximadamente 34.000 estadounidenses mueren de cáncer de próstata anualmente, pero el tratamiento de la enfermedad puede provocar disfunción sexual e incontinencia.

Imagen microscópica muestra cambios en las células que indican adenocarcinoma de próstata. Foto: AP

Cambiar el nombre podría llevar a más pacientes de bajo riesgo a evitar cirugías y radiaciones innecesarias.

“Esta es la forma de cáncer de próstata menos agresiva y más débil que es literalmente incapaz de causar síntomas o propagarse a otras partes del cuerpo”, dijo el Dr. Scott Eggener de Medicina de la Universidad de Chicago, quien está reviviendo un debate sobre cómo explicar la amenaza. a los pacientes preocupados.

Las palabras “Usted tiene cáncer” tienen un profundo efecto en los pacientes, escribió Eggener el lunes en Journal of Clinical Oncology. Él y sus coautores dicen que el miedo a la enfermedad puede hacer que algunos pacientes reaccionen de forma exagerada y opten por una cirugía o radiación innecesarias.

Otros están de acuerdo. “Si reduce la ansiedad, reducirá el tratamiento excesivo”, dijo el Dr. David Penson de la Universidad de Vanderbilt. “La palabra ‘cáncer’ les pone una idea en la cabeza: ‘Tengo que tratarme esto’”.

El diagnóstico a veces comienza con un análisis de sangre de PSA, que busca niveles altos de una proteína que puede significar cáncer, pero que también puede ser causado por problemas de próstata menos graves o incluso por ejercicio vigoroso.

Cuando un paciente tiene un resultado de prueba sospechoso, un médico puede recomendar una biopsia, que consiste en tomar muestras de tejido de la glándula prostática. A continuación, un patólogo observa bajo un microscopio y califica las muestras para ver qué tan anormales se ven las células.

Foto: AP

A menudo, los médicos ofrecen a los pacientes con la puntuación más baja, Gleason 6, una forma de evitar la cirugía y la radiación: la vigilancia activa, que implica un seguimiento estrecho pero no un tratamiento inmediato.

En los EE.UU., alrededor del 60 % de los pacientes de bajo riesgo eligen la vigilancia activa. Pero aún podrían preocuparse.

“Me encantaría que a la gente se le ocurriera un nuevo nombre para la enfermedad de Gleason 6″, dijo Penson. “Permitirá que muchos hombres duerman mejor por la noche”.

Pero el Dr. Joel Nelson, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, dijo que dejar caer la palabra “cáncer” “desinformaría a los pacientes al decirles que no hay nada malo. No hay nada malo hoy, pero eso no significa que no tengamos que hacer un seguimiento de lo que hemos descubierto”.

Anteriormente se han producido cambios de nombre en cánceres de vejiga, cuello uterino y tiroides de bajo riesgo. En el cáncer de mama, existe un debate en curso sobre la eliminación del “carcinoma” del CDIS o carcinoma ductal in situ.

En el cáncer de próstata, el sistema de clasificación de Gleason de la década de 1960 ha evolucionado, por lo que 6 se convirtió en la puntuación más baja. Los pacientes pueden suponer que es una puntuación media en una escala del 1 al 10. De hecho, es la más baja en una escala del 6 al 10.

¿Cómo llamarlo en lugar de cáncer? Las propuestas incluyen IDLE, sigla en inglés de lesiones indolentes de origen epitelial o INERRT, sigla también en inglés para neoplasias indolentes que rara vez requieren tratamiento.

“Realmente me importa un comino cómo se llame mientras no se llame cáncer”, dijo Eggener.

Steve Rienks, un ingeniero civil de 72 años en Naperville, Illinois, fue diagnosticado con cáncer de próstata Gleason 6 en 2014. Eligió la vigilancia activa y las biopsias de seguimiento en 2017 y 2021 no encontraron evidencia de cáncer.

Llamarlo de otra manera ayudaría a los pacientes a tomar decisiones informadas, dijo Rienks, pero eso no es suficiente: los pacientes deben hacer preguntas hasta que se sientan seguros.

“Se trata de comprender el riesgo”, dijo Rienks. “Animaría a mis compañeros varones a educarse y obtener opiniones médicas adicionales”.