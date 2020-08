Minsal reporta 1.868 casos diarios y 60 nuevos fallecidos, y que por primera vez desde mayo hay menos de mil pacientes en ventilación mecánica y UCI

Esta mañana, el ministro de Salud, Enrique Paris, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hicieron el segundo punto de prensa de la semana para dar a conocer el informe sobre el avance de coronavirus en el país.

Al respecto, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.868 casos nuevos, de los cuales 1.227 corresponden a casos sintomáticos, 543 personas sin síntomas y 98 casos no informados.

Con esto, el total de casos en el país asciende a 405.972. De ellos, 15.388 son casos activos.

En cuanto a los fallecidos, en base a los datos reportados por el Departamento de Estadística e Información de Salud (Deis), se reportaron nuevos 60 decesos, llegando así al total de 11.132 desde el inicio de la pandemia.

De igual manera, Paris manifestó que “hoy por primera vez después de muchos meses de mucho trabajo, la cantidad de pacientes conectados a ventilación mecánica y hospitalizados en UCI a causa de coronavirus han disminuido a menos de mil pacientes, tenemos 995 pacientes en unidades de cuidados intensivos, cifra que no veíamos desde el mes de mayo”.

Exactamente, son 733 las personas que se encuentran en ventilación mecánica.

Además de esto, también indicó que gracias a la búsqueda activa de casos han logrado detectar muchos pacientes, llegando a así a que del total de los casos 70% son sintomáticos y 30% asintomáticos.

“Al detectar nosotros a los pacientes asintomáticos y aislarlos logramos contribuir a que no se disemine el virus, sin embargo estamos preocupados, siempre estamos preocupamos. No hay ningún día que no me sienta preocupado por el avance de la pandemia”, agregó.