“No invasivo y de bajo costo”: esperanzador tratamiento ultrasonido contra el cáncer de páncreas

Un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y publicado en Frontiers in Cell and Developmental Biology, mostró la efectividad de la terapia con ultrasonido en la inhibición de células cancerosas en casos de cáncer de páncreas, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevos tratamientos no invasivos basados en tecnología ultrasónica para paralizar el crecimiento de tumores sólidos.

El crecimiento de los tumores sólidos va acompañado de procesos de proliferación y migración de las células cancerosas, y las terapias actuales que incluyen radiación ionizante destruyen tanto las células malignas como las sanas.

Células de cáncer de páncreas durante migración celular. Foto: ITEFI-CSIC.

“Nuestra investigación plantea por primera vez la posibilidad de desarrollar una nueva terapia basada exclusivamente en la tecnología ultrasónica, no ionizante, que supondría un tratamiento no invasivo, de bajo costo, de fácil aplicación y sin daños colaterales para los pacientes”, detalló la investigadora del CSIC en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información ‘Leonardo Torres Quevedo’ (ITEFI), Iciar González.

En concreto, los investigadores desarrollaron la investigación sobre muestras ‘in vitro’ de cáncer de páncreas. “Aplicamos una dosis de tan solo veinte minutos de ultrasonidos de baja intensidad sobre muestras de células de cáncer de páncreas PANC-1 y conseguimos parar el avance colectivo e individual de las células en monocapa durante, al menos, dos días”, argumentó la experta.

La aplicación de ondas ultrasónicas en determinadas condiciones acústicas durante 15 o 20 minutos inhibe la capacidad de movimiento celular durante largos periodos de tiempo, de más de 48 horas o incluso hasta 3 días después del tratamiento. Además, los científicos observaron también cierta inhibición en los procesos de proliferación celular que, en la actualidad, analizan en otros experimentos de sus laboratorios.

El próximo paso para demostrar la eficacia e idoneidad de esta terapia serán las pruebas in vivo con ratones. El objetivo es probar con ratones con diferentes tipos de tumores los buenos resultados conseguidos ‘in vitro’. Los experimentos con ratones se realizarán en colaboración con investigadores de la Universidad de Harvard, la Universidad del País Vasco y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria gracias al uso de pequeño dispositivo ultrasónico ajustable a cada animal.