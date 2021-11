¿Podrían las píldoras antivirales cambiar las reglas del juego de la pandemia?

Casi dos años después de la pandemia, ha quedado muy claro que necesitamos mejores tratamientos para Covid-19 para personas en las primeras etapas de la enfermedad.

Dos nuevos medicamentos antivirales pronto podrían ser los primeros tratamientos orales efectivos para Covid-19 para ayudar a mantener a las personas fuera del hospital. Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, su sigla en inglés) planea revisar los datos que respaldan el molnupiravir, una píldora fabricada por Merck y su socio Ridgeback Therapeutics, el 30 de noviembre de 2021.

Y a principios de noviembre, Pfizer publicó los resultados preliminares de su píldora antiviral, Paxlovid, otra herramienta potencialmente prometedora para el tratamiento del Covid-19. El 16 de noviembre, Pfizer solicitó formalmente a la FDA la autorización de uso de emergencia de la píldora oral.

Paxlovid, la píldora de Pfizer para el Covid es manufacturada en Freiburg, Alemania. Foto: Reuters

Si estos medicamentos se autorizan en las próximas semanas, podrían ser una nueva opción de tratamiento importante para las personas con Covid-19, especialmente para aquellas con alto riesgo en las primeras etapas de la infección. La capacidad de tratar Covid-19 con una pastilla en lugar de una inyección o infusión significa que más personas pueden recibir tratamiento más rápido.

Como médico y científico de enfermedades infecciosas en la Universidad de Virginia, he ayudado a cuidar a cientos de personas con Covid-19. También ayudé a realizar ensayos clínicos para encontrar nuevos tratamientos. Molnupiravir y Paxlovid cubrirían una necesidad que no han sido satisfechas por otros medicamentos Covid-19, que son difíciles de administrar o solo adecuados para pacientes en el hospital.

A continuación, explicó por qué estos nuevos medicamentos antivirales son importantes, cómo funcionan y cómo podrían usarse.

1. Llenan un vacío en el tratamiento

Hasta ahora, los investigadores han encontrado solo algunos medicamentos que son efectivos para el tratamiento de Covid-19. Hasta ahora, solo se podían utilizar anticuerpos monoclonales antivirales para tratar a pacientes que no están hospitalizados. Sin embargo, estos medicamentos de anticuerpos, que actúan bloqueando la entrada del virus en las células, deben administrarse en un entorno monitoreado como el consultorio de un médico.

Y muchos pacientes que podrían beneficiarse de los anticuerpos monoclonales no tienen acceso porque los sitios de administración no se encuentran cerca. Tampoco son asequibles para muchas personas fuera de EE.UU, donde los anticuerpos monoclonales son gratuitos para los pacientes con autorización de uso de emergencia, pero en última instancia podrían volverse mucho más costosos si reciben la aprobación completa de la FDA.

Una pareja camina junto a una estatua con una mascarilla en el parque de atracciones Prater en Viena, Austria. Foto: AP

Los primeros datos sugieren que tanto el molnupiravir como el Paxlovid son fármacos nuevos y eficaces que los pacientes pueden tomar en casa para prevenir las complicaciones del Covid-19, lo que podría ser especialmente beneficioso para quienes tienen un alto riesgo de padecer una enfermedad grave. Una vez autorizadas, estas píldoras permitirán que los pacientes sean tratados antes en el curso de la infección, en el momento en que los medicamentos antivirales sean más efectivos. Al detener el crecimiento del virus en el cuerpo desde el principio, los medicamentos pueden prevenir la inflamación que causa el Covid-19 grave.

Cómo actúan molnupiravir y Paxlovid

El molnupiravir actúa haciendo que el virus registre información genética inexacta. El Sars-CoV-2 almacena sus instrucciones para crear nuevos virus en una hebra de ARN. Dentro de la célula, el virus hace copias del ARN y luego continúa haciendo duplicados de esas copias. Cuando un paciente toma molnupiravir, el fármaco se hace pasar por una de las moléculas clave del ARN y se incorpora a las hebras que produce el virus. Cuando una cadena de ARN que contiene molnupiravir se copia a su vez, el virus comete errores en la copia. A lo largo de múltiples rondas de copia, el molnupiravir fuerza más y más errores hasta que el virus ya no puede funcionar, un fenómeno en virología llamado “catástrofe de errores”.

Paxlovid utiliza un mecanismo diferente para evitar que el virus se replique. El Sars-CoV-2 crea proteínas que se necesitan para construir nuevos virus como una cadena larga, llamada poliproteína. Pero las poliproteínas deben cortarse en partes más pequeñas mediante una enzima viral llamada proteasa para que se activen. Paxlovid bloquea la proteasa del virus para que no haga este trabajo, evitando así que el virus complete su ciclo de vida.

Cómo se usarían las píldoras Covid-19

Actualmente, existen dos formas principales de tratamiento para Covid-19 en EE.UU.: medicamentos antivirales y antiinflamatorios. Los medicamentos antivirales detienen el crecimiento del virus en el cuerpo y se administran durante los primeros días de síntomas para prevenir una enfermedad grave. Los medicamentos antiinflamatorios moderan la respuesta inmunitaria y se utilizan para ayudar a los pacientes más enfermos que necesitan oxígeno.

Molnupiravir y Paxlovid se estudiaron en ensayos clínicos separados con diseños similares. En ambos estudios, los medicamentos se probaron en pacientes ambulatorios con factores de riesgo de Covid-19 grave que se encontraban en una etapa temprana de su enfermedad. Ambos estudios también analizaron la probabilidad de que los pacientes murieran o fueran hospitalizados. Sin embargo, ninguno de los estudios ha sido revisado por pares.

Molnupiravir, la pastilla desarrollada por Merck. Foto: Reuters

Molnupiravir redujo el riesgo de muerte u hospitalización en aproximadamente un 50% en pacientes adultos no hospitalizados con Covid-19 leve a moderado cuando se trata dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Paxlovid redujo este riesgo en aproximadamente un 89% para los pacientes tratados dentro de los tres días posteriores a los síntomas y un 85% para los pacientes tratados dentro de los cinco días. Es importante destacar que ningún paciente que tomó cualquiera de los fármacos murió en los estudios. Debido a que las drogas no se estudiaron cara a cara, es difícil decir si una será mejor que la otra en el mundo real. A principios de noviembre, Gran Bretaña se convirtió en el primer país en aprobar el uso de molnupiravir .

El molnupiravir no ayudó a los pacientes hospitalizados a recuperarse más rápidamente del Covid-19. Es probable que Paxlovid tampoco sea útil en el momento de la hospitalización. La mayoría de los pacientes que están en el hospital con Covid-19 están enfermos debido a una inflamación no regulada y no porque el virus todavía se esté replicando en sus cuerpos.

Si estos medicamentos se autorizan en EE.UU., probablemente se usarán para los mismos pacientes de mayor riesgo que son elegibles para los anticuerpos monoclonales en la actualidad. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales aún se pueden usar para personas embarazadas, personas en diálisis y algunos pacientes inmunodeprimidos.

Estados Unidos ya ha comprado millones de dosis de molnupiravir y Paxlovid antes de su autorización. Sin embargo, las píldoras solo serán útiles si las personas también tienen acceso a pruebas de Covid-19 baratas, rápidas y precisas, que actualmente escasean. Si el Covid-19 se diagnostica demasiado tarde, los pacientes ya estarán fuera de la ventana de tiempo en que los medicamentos antivirales pueden ser útiles.

Se están desarrollando otros medicamentos antivirales, incluida una forma oral del primer medicamento Covid-19, remdesivir y anticuerpos monoclonales inyectables de acción prolongada.

Los investigadores también están trabajando en la reutilización de medicamentos existentes para tratar Covid. Los esteroides inhalados como la budesonida y un antidepresivo llamado fluvoxamina son particularmente prometedores.

Si bien es emocionante ver nuevos tratamientos para Covid-19, la prevención sigue siendo la mejor estrategia. Las vacunas Covid-19 siguen siendo la herramienta más eficaz para ayudar a poner fin a la pandemia.

Patrick Jackson, profesor asistente de enfermedades infecciosas, Universidad de Virginia