Una galaxia fantasma: las fascinantes nuevas imágenes del telescopio James Webb

Días después que se marcara una nueva era en la astronomía gracias a la acción del Telescopio Espacial James Webb de la Nasa, en asociación con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) lanzaran oficialmente sus primeras imágenes del cosmos, Webb publicó nuevas e impresionantes imágenes de dos galaxias espirales.

Publicadas en Flickr por Judy Schmidt, quien trabaja en la iniciativa astronómica PHANGS Survey, las imágenes muestran la espectacular “Galaxia Fantasma” (también llamada M74 y NGC 628) junto a otra galaxia espiral llamada NGC 7496.

Las nuevas imágenes son testimonio de la habilidad de Webb para ver en el infrarrojo y, por lo tanto, ver a través del gas y el polvo que oscurece mucho de lo que sucede en algunos de los objetos más llamativos del cielo nocturno.

La primera de las fotografías más recientes del Webb corresponde a la “Galaxia Fantasma”, un atisbo de la que se publicó por primera vez en Twitter y que muestra los brazos púrpuras en espiral de esta galaxia a 32 millones de años luz de la Tierra que, según algunos, tiene un parecido sorprendente con el vórtice temporal de Doctor Who.

Gabriel Brammer, astrónomo del Cosmic Dawn Center en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, creó la imagen de la “galaxia fantasma”, analizando datos sin procesar del Telescopio James Webb que la Nasa pone a disposición del público.

Sin embargo, los brazos arremolinados de color púrpura que se muestran en la imagen no son realmente de ese impresionante tono púrpura, sino que parecen de ese color porque las moléculas que componen la galaxia emiten emisiones de radiación.

“Para un poco más de contexto, el tono de color púrpura aquí es en realidad ‘real’ en el sentido de que la emisión del humo de cigarrillo interestelar (moléculas HAP) hace que los filtros utilizados para los canales azul y rojo sean más brillantes en relación con el verde”, escribió Brammer en otro tuit.

Christine Pulliam, del telescopio Webb, confirmó al medio DailyMail.com que la imagen proviene de datos reales del telescopio y explicó que, si bien algunos de los programas del telescopio mantienen los datos en secreto durante un año para que los científicos de la Nasa los analicen, otra información sin procesar se publica públicamente en un archivo para que los expertos lo vean.

La Galaxia Fantasma

Webb capturó la imagen de NGC 628 el 17 de julio y envió los datos a la Tierra, donde se almacenaron en el Archivo Barbara Mikulski para Telescopios Espaciales (MAST), un archivo que contiene datos de 16 telescopios de la Nasa, incluidas misiones actuales como el Telescopio espacial Hubble y Kepler, un observatorio espacial que busca planetas alrededor de otras estrellas.

Una galaxia espiral casi simétrica, sus carriles de polvo y brazos están hechos para parecer un túnel por las vistas en 3D de Webb.

El polvo brillante de colores en NGC628/M74 también se puede ver en esta imagen publicada por Schmidt:

NGC 628 vista por el telescopio espacial James Webb (JWST). Foto: Nasa

La imagen muestra mucho polvo brillando en el centro, la cual se puede comparar con una imagen del mismo objeto tomada por Hubble:

M74 fotografiado por el Telescopio Espacial Hubble. Foto: Nasa

Según los expertos, el nivel de detalle que el Telescopio Webb ha brindado a los científicos y observadores del cielo novatos es tan diferente como la noche y el día. Para tener una idea de la diferencia entre los avances de claridad entre los dos telescopios, el desarrollador de software John Christensen compartió una imagen interactiva de la Nebulosa del Anillo Sur que muestra la misma imagen tomada por Hubble y Webb.

Otra galaxia más: NGC 7496

Otra imagen publicada por Schmidt en PHANGS Survey, es NGC 7496, la primera galaxia espiral que Webb observó durante su fase científica.

Una hermosa galaxia espiral a unos 24 millones de años luz de distancia en la constelación de Grus, la cual está repleta de cúmulos de estrellas y caminos de polvo.

Así es como se ve para en el telescopio Hubble:

NGC 7496 vista por el Hubble. Foto: ESA / Nasa

Y aquí las dos imágenes de Hubble y Webb combinadas:

NGC 7496 visto por Webb y Hubble combinados. Foto: Nasa

“Las hebras y las masas de polvo que brillan intensamente, que normalmente serían oscuras en las imágenes de luz visible, son brillantes y resplandecientes con la luz infrarroja de JWST”, dijo Schmidt en Flickr.

¿Qué es PHANGS?

Las imágenes son partes iniciales de uno de los primeros estudios del telescopio, llamado Physics at High Angular Resolution in Near GalaxieS (PHANGS)que ha estado construyendo un conjunto de datos que investiga los vínculos entre las estrellas y el gas molecular frío en las galaxias espirales, más recientemente utilizando el Hubble, pero también el radio observatorio ALMA y el Very Large Telescopio, ambos ubicados en Chile.

El equipo de investigación internacional actualmente está utilizando Webb para estudiar las estrellas, los cúmulos de estrellas y el polvo que se encuentran dentro de 19 galaxias cercanas.

El objetivo es revelar la formación estelar temprana cuando el gas colapsa para formar estrellas y calienta el polvo circundante.

NGC 7496 vista por el telescopio espacial James Webb (JWST). Foto: Nasa