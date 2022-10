Una nueva forma de unir moléculas: Nobel de Química para los padres de la “Química Click”

Las técnicas desarrolladas por estos científicos y científicas podría cambiar el desarrollo de nuevas células, en la exploración del ADN, e incluso la formulación de nuevos fármacos para enfermedades como el cáncer. El Comité Nobel de Suecia decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2022 a los estadounidenses Carolyn Bertozzi y Barry Sharpless, además del científico danés, Morten Meldal. El mérito de estos tres investigadores recae en su desarrollo de la “Química click” y las reacciones bioortogonales. Una nueva forma de unir moléculas con mayor precisión.

Barry Sharpless, quien ahora recibe su segundo Premio Nobel de Química, acuñó el concepto de “Química click”, el que explica como una forma donde las reacciones ocurren rápidamente y se evitan subproductos no deseados. Sharpless se convierte así en la quinta persona en recibir dos veces el Premio Nobel. En 2001, el norteamericano obtuvo el mismo premio por conectar moléculas a través de “hebillas”. El científico doblemente laureado entra así en la selecta sección, donde también está John Bardeen, Marie Curie, Linus Pauling y Frederick Sanger.

Luego de la aparición de esta nueva técnica, Morten Meldal y Barry Sharpless, independientemente el uno del otro, presentaron lo que ahora es la joya de la corona de la química click: la cicloadición de azida-alquino catalizada por cobre. Esta es una reacción química eficiente que ahora es de uso generalizado. Entre muchos otros usos, se utiliza en el desarrollo de productos farmacéuticos, para mapear el ADN y crear materiales que sean más adecuados para su propósito.

Carolyn Bertozzi, por su parte, llevó la química click a un nuevo nivel. Bajo su dirección realizó investigaciones para mapear biomoléculas importantes pero esquivas en la superficie de las células, y desarrolló reacciones de este tipo que funcionan dentro de los organismos vivos. Sus reacciones bioortogonales tienen lugar sin alterar la química normal de la célula.

Barry Sharpless. Foto: Reuters

Según sus palabras, dadas en la conferencia de prensa luego del anuncio, Bertozzi explicó que el objetivo de esta técnica es “hacer química dentro de los pacientes humanos para asegurarse de que los medicamentos vayan al lugar correcto y se mantengan alejados del lugar equivocado. Asimismo, la investigadora reconoció que el anuncio del Nobel de Química fue todo un shock para ella. “Todavía no estoy del todo segura de que sea real, pero se está volviendo más real cada minuto”, confesó.

La científica recibió miles de felicitaciones de sus pares, familiares y amigos. Incluso, un saludo del guitarrista de la banda Rage Against The Machine, Tom Morello, llamó la atención. “¡Felicitaciones a mi ex ⁦compañera de banda ⁦por su ⁦Nobel en Química. Ganamos la Batalla de las Bandas de la Ivy League en 1986 con nuestro grupo de rock ‘Bored Of Education’, con ella en los teclados y yo en spandex”, comentó en su cuenta de Twitter.

Química click y sus potenciales beneficios

El danés, Morten Meldal recibió la llamada del panel del Nobel aproximadamente media hora antes del anuncio público. Se quedó sentado en su oficina, temblando un poco. “Este es un gran honor”. En un registro se muestra al científico saliendo de su laboratorio, en la Universidad de Copenhague, mientras los demás investigadores e investigadores del lugar rompen en aplausos hacia el ahora Nobel de Química.

Bertozzi ideó una forma de impulsar las reacciones sin cobre u otros solventes tóxicos, ampliando las aplicaciones del Lego molecular a los tejidos humanos y animales. Esto, según el Dr. Carlos Peña, director de Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la U. Autónoma, ofrece ventajas al producir pocos productos colaterales. “Se obtiene solo una molécula activa para lo que se está buscando. Usan reactivos fácilmente disponibles para los investigadores e implementan agua como solvente, no requiriendo así solventes orgánicos”, añade.

Además, el Dr. Pérez agrega que los investigadores han mejorado la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer, que ahora se están probando en ensayos clínicos. “La popularidad de estas reacciones click es que proveen harto rendimiento. Entre un 80% y un 90%, lo que dista mucho de la Química Orgánica tradicional”, enfatiza el científico chileno.

Carolyn Bertozz. Foto: Reuters

Ganar el Nobel es “en gran medida una oportunidad... cuando obtienes este tipo de premio para abogar por nuestros jóvenes tomen la química como disciplina en la universidad”, dijo Morten Moldal en una conferencia de prensa en Copenhague. “La química es la solución a muchos de nuestros desafíos”.

Cabe recordar que el Premio Nobel de Química del año pasado fue otorgado a los científicos Benjamin List y David WC MacMillan por encontrar una forma ingeniosa y ambientalmente más limpia de construir moléculas que, según el panel del Nobel, “ya benefician enormemente a la humanidad”.

Morten Meldal. Foto: Reuters

Una semana de anuncios del Premio Nobel comenzó el lunes con el científico sueco Svante Paabo recibiendo el Premio Nobel de Medicina, por descubrir secretos del ADN neandertal que proporcionó información clave sobre nuestro sistema inmunológico. Asimismo, tres científicos ganaron el Premio Nobel de Física el martes. El francés Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el austriaco Anton Zeilinger demostraron que las partículas diminutas pueden mantener una conexión entre sí, incluso cuando están separadas. Un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico, el cual puede usarse para computación especializada y para cifrar información.

El Premio Nobel contempla además una dotación en efectivo de 10 millones de coronas suecas -más de 850 millones de pesos- las cuales se entregarán el 10 de diciembre en la jornada que recuerda el fallecimiento del inventor, Alfred Nobel. El dinero proviene de un legado que dejó el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, en 1895. El jueves 6 es turno del Premio Nobel de Literatura, y al día siguiente le sigue el Premio Nobel de la Paz. La jornada de anuncios terminará este lunes 10, con el Premio Nobel de Economía.