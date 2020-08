Una vez que llegue la vacuna para el coronavirus, ¿debería ser obligatoria para todos?

Con más de 150 iniciativas alrededor del mundo, que incluyen grandes laboratorios, a las universidades más prestigiosas del mundo, y algunos de los gobiernos más poderoso del mundo, la pregunta no es si finalmente existirá una vacuna contra el coronavirus, si no cuándo podría llegar. Algunas previsiones apuntan a tan pronto como en 2021.

De esta certeza, surge otra interrogante: ¿debería ser obligatoria esta vacuna? Y sí así fuera, ¿a quiénes se debería obligar? ¿A todos?

EE.UU. al menos parece haber zanjado esta discusión: Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto de ese país, dice que no cree que Estados Unidos imponga la vacuna Covid-19 para el público en general.

“No creo que jamás verá una vacuna obligatoria, especialmente para el público en general”, dijo Fauci durante una entrevista transmitida en el sitio Healthline.

Fauci señaló que algunos lugares de trabajo, particularmente aquellos en los campos de la atención médica, podrían impedir que los empleados vayan a trabajar o interactúen con los pacientes si no han sido vacunados contra el Covid.

Anthony Fauci. Foto: AFP

Dijo también que los colegios exigen que los alumnos se vacunen contra el sarampión y otras enfermedades infecciosas antes de que se les permita asistir a clases, por lo que también podría ser una opción. Sin embargo, agregó que le “sorprendería mucho si lo ordenara para cualquier elemento del público en general”.

En Chile, según la ley, todas las vacunas incluidas en el Plan Nacional de Inmunización (PNI), son obligatorias en Chile y hasta se puede recurrir a la justicia para que los padres cumplan con ello. Pero es solo para los niños. En Chile no existe ninguna vacuna obligatoria para adultos, dice Mario Calvo, infectólogo, académico del Instituto de Medicina de la U. Austral y miembro del comité de vacuna coronavirus que asesora al Ministerio de Ciencia.

Que sea obligatoria para todos dependerá de la autoridad

Sobre la posibilidad de que esta vacuna sea obligatoria o no “dependerá de la autoridad”, aunque reconoce que le gustaría que lo fuera “o al menos, exigible para realizar ciertas actividades, por ejemplo, trabajos que impliquen alta exposición con personas”.

Pero se trata, agrega, “de una situación nueva”.

Imagen de archivo de una vacunación contra VPH ( papiloma humano ), a niñas de cuarto y séptimo básico del colegio Teresiano San Gabriel de Independencia. Foto: Agencia Uno

Jeannette Dabanch, Infectóloga del Hospital Clínico de la U. de Chile y coordinadora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei), dice que cuando una vacuna se incorpora al programa nacional, ya sea a través de una campaña o como una vacuna programática, “de acuerdo a nuestro código sanitario, las vacunas son obligatorias”. Pero no vamos a obligar ni a someter a sanciones. Pero las vacunas en Chile tienen el carácter de obligatoria”

El Cavei ya hizo una recomendación general sobre los grupos objetivos a los que se deberían vacunar en Chile contra el Sars-CoV-2 para que se priorice su acceso a la vacuna.

Esta recomendación, en orden, parte con los trabajadores de la salud, sigue con los centros de reclusión cerrada, centros Sename, centros de larga estadía (personas mayores, rehabilitación, centros de acogida, etc.), personas mayores de 65 años y personas de cualquier edad con enfermedad de base.

Además, señala esta recomendación, la población general sujeta a la definición de subgrupos beneficiarios según el tipo de tecnología de la vacuna disponible compatible con las características y necesidades de cada subgrupo, como embarazadas, lactantes, niños, entre otros.

En EE.UU. vacunas no son obligatorias

Luz María Endeiza, infectóloga de Clínica Universidad de los Andes y miembro del Cavei, señala que cada país define de qué manera se utilizará la vacuna cuando ésta esté disponible. “En Estados Unidos ninguna vacuna es obligatoria. En Chile son obligatorias según el Código Sanitario”, dice.

Según la especialista, en Chile, la vacuna contra el coronavirus debe tener similitud con la vacuna contra la influenza. El Estado proveerá para la población de riesgo y los demás podrán comprarla en forma particular.

En el caso de que se obligatoria y alguien que no se quiera vacunar, Endeiza cree que funcionará igual como lo hacen los padres que no quieren vacunar a sus hijos: deben llenar un documento en el que asumen la no vacunación y es la Seremi de Salud la que podría hacer seguimiento y obligar.

Endeiza recuerda que, al igual que en otros países, se podría hacer exigible la vacunación (carnet o certificado de vacunación) al momento de matricular a un hijo en el colegio, para recibir la leche. “Este tipo de medidas son mecanismos súper factibles de hacer. Las personas deben entender que se trata de un problema de salud pública, no de salud individual. Si no me vacuno, perjudico al resto, no solo a mi mismo”.

Las doctoras Dabanch y Endeiza, creen que es necesario realizar una campaña comunicacional que informe y eduque a la población sobre esta enfermedad y recuerde constantemente las medidas de prevención y síntomas.