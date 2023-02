“Uno de cada dos adultos sexualmente activos tendrán VPH”: Los mitos a derribar de este peligroso virus

En el 19° Seminario Latinoamericano de Periodismo en Ciencia y Salud, organizado por el laboratorio MSD, expuso la Dra. Andrea Schilling, ginecóloga infantojuvenil del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina (ICIM) de la Universidad del Desarrollo. Allí, junto a Carlos Pérez Moreno, médico ginecólogo y presidente de la Federación Internacional de Colposcopia y Patología Cervical, abordaron sobre el impacto y los grandes mitos que rondan acerca del Virus del Papiloma Humano (VPH) y cómo es posible prevenir esta condición.

En ese contexto, los especialistas plantearon que uno de cada 25 cánceres a nivel global se relacionan con el Virus del Papiloma Humano (VPH) y, a causa de esta enfermedad, muere una persona cada dos minutos en el mundo. En conversación con Qué Pasa, la Dra. Schilling explica más a fondo el escenario actual del VPH tanto en Chile como en el mundo, y desmitifica las creencias que hay que derribar respecto al contagio de este virus que es mucho más común de lo que se cree.

Dra. Andrea Schilling. Foto: La Tercera

-¿Cuál es el escenario actual del VPH en Chile ?

Estamos bastante bien. Desde el punto de vista de la prevención hay que considerar que tenemos lo que dice la OMS respecto al cáncer del cuello del útero, en este momento el mejor manejo es esta estrategia que nombraron: 90-70-90 que refiere que el 90% de las mujeres, de las niñas para el año 2030 estén vacunadas, el 70% de las mujeres tengan un buen test de tamizaje y 90% de las que tengan un cáncer se trate.

En relación a la región, obviamente estamos bastante bien, porque hay países de la región que ni siquiera tienen programas nacionales para la detección precoz del cáncer del cuello del útero. Ahí los tamizajes se hacen en forma de campañas, no como programas como en Chile. Que a partir desde los 25 años se hace el papanicolaou.

-¿Cuántas personas pueden tener el virus?

Es tan frecuente como que 1 de cada 2 adultos sexualmente activos en algún momento tiene el virus. Por eso tiene tanta relevancia la prevención por transmisión sexual. Cada virus que tiene que ver con el cáncer del cuello del útero, pene, todo eso, es básicamente de trasmisión sexual sí o sí, ya que esa es la trasmisión por excelencia.

Exceptuando por la enfermedad llamada papilomatosis respiratoria recurrente, se trasmite durante el embarazo y eventualmente durante el parto, todo lo demás es por trasmisión sexual. Lo que hay que tener claro que trasmisión sexual no significa solamente coito pene- vagina, sino que también desde los besos con lengua, las caricias, y el sexo oral.

-¿Cuáles son los mitos más grandes a derribar sobre el VPH?

El primero es que se contagian sólo las personas vírgenes. Ese es un mito, porque se puede tener relaciones sexuales, y la gran mayoría de las personas que adquirieron el virus lo van a eliminar en el transcurso de un año y no van a volver a ser “virgen”, y se lo pueden transmitir nuevamente.

Otro mito muy importante a derribar habla que este un virus solo para mujeres. La vacuna es para hombres y mujeres, partió con las mujeres porque el cáncer del cuello del útero es lo más frecuente, pero también es para hombres porque en parejas heterosexuales, los hombres se topan a las mujeres, mujeres a hombres y es un círculo vicioso. Por otro lado, los hombres hacen cáncer de garganta, de ano, y cáncer de pene por VPH.

Finalmente, es importante desmitificar que la vacuna nueva tiene muchos efectos secundario, ya que claramente se ha estudiado tanto, se ha puesto a millones de personas, es una vacuna súper segura, y probablemente tiene mucho más estudio que todas las otras vacunas que nos ponemos a lo largo de la vida juntas.

El VPH no solo se transmite por vía sexual, sino también por el contacto con la piel en las áreas genitales y de la boca.

-¿Cómo se puede prevenir?

Abstenerse de tener relaciones sexuales, pero es todo, desde los besos a la caricias en adelante, si me abstengo de algún contexto sexual nunca voy adquirir un virus ni otra enfermedad de trasmisión sexual. Utilizar condón, aunque no elimina el riesgo de contagio, pero lo reduce y obviamente reduce el riesgo de las otras enfermedades de trasmisión sexual.

Usar diques orales, porque el sexo oral hecho a una vulva es el mayor riesgo para el cáncer de garganta, y también porque el virus papiloma que está en la vulva, en los genitales externos en la mujer. Infecta boca y la garganta por muchos años. De hecho para sexo oral a un pene también debiera ser con condón. Además se debería dejar de fumar, porque las mujeres fumadoras tienen más cáncer al cuello del útero, los hombres fumadores tienen más cáncer de ano y garganta, entonces todo eso es prevención también.

Tener un cáncer por virus de papiloma humano es prevenible al día de hoy, por eso es inaceptable que las mujeres se mueran por esto, es casi inmoral. Las mujeres en Chile, las niñas y los niños tienen el privilegio de vivir en un país donde existe un programa de detección precoz del cáncer del cuello del útero, así que por favor las personas que no hayan hecho su papanicolaou, ¡vaya!, porque es muy distinto pillar una enfermedad como pre cáncer que como cáncer.

También, estamos en un país que tiene el privilegio de tener un plan de vacunación, la gran mayoría de las personas del mundo no tienen acceso a vacunarse, entonces por favor lleven a sus niños y niñas a vacunarse. No tengan miedo a dejar que se vacunen, es una vacuna segura y es un derecho de los niños.

-La población objetivo para las vacunas son los más pequeños y pequeñas pero, ¿es posible que alguien mayor se vacune?

Claro, en Chile la vacuna está aprobada por el Instituto de Salud Pública en mujeres hasta los 45 años, y en hombres hasta los 26 años. Esperamos que eso cambie y suba también la edad de aprobación. En el plan nacional de inmunizaciones, los niños, hombres y mujeres que tienen VIH también la reciben hasta los 26 años o las niñas o niños hasta los 26 años que fueron víctimas de abuso sexual también la reciben.

Estamos tratando que eso se amplíe a otras poblaciones que también tienen un riesgo especial que son las personas inmunosuprimidas por otras causas, o las mujeres que ya han recibido tratamiento por pre cáncer.

-¿Cuántas enfermedades puede provocar el VPH?

Los virus papiloma son muchos virus de papiloma distintos, existen los que producen las verrugas comunes de las manos y los pies, las verrugas planas, hay distintas, pero las del área genital son cerca de 40 virus.

De esos, se dividen en alto grado que son los que si la persona se infecta de ellos y hace una infección crónica, tiene alto riesgo de terminar en un precáncer, cáncer y entre esos lejos los más importante son el 16 y 18. Los cánceres que provoca son al cuello del útero; cabeza y cuello; vulva; vagina y pene.

Además, producen otras enfermedades que si bien no son cancerosas y son “ETS” benignas, en el sentido del impacto que producen, como por ejemplo las verrugas genitales.

En 2008 la OMS aprobó la vacuna para el VPH, que de acuerdo a la organización reduciría en un 70% las infecciones que causan el cáncer de cuello uterino.

-¿De qué forma se puede saber si tengo VPH?

Lamentablemente, la única de todas estas enfermedades provocadas por VPH, que tiene un examen preventivo es el cáncer o pre cáncer del cuello del útero con el papanicolaou. El otro examen que en algún momento va empezar a hacerse más es la detección del virus papiloma humano por un examen de detección molecular del virus, que en realidad es un pcr, que se busca detectar el virus papiloma.

Pero, este examen es más caro, y aunque ahora es más asequible, la ventaja es que si sale negativo el test, la mujer se hace el PAP cada cinco años en vez de hacerlo cada tres.

-¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una persona se contagia hasta que desarrolla una enfermedad por VPH?

En desarrollar el cáncer, puede pasar en general de 10 a 20 años en personas inmunocompetente, es decir, personas que tienen bien sus defensas. En las personas con VIH por ejemplo, eso puede ser mucho más rápido, ahí es distinto y puede ser como un año, es una situación aparte, por eso es que se maneja de forma distinta.

-¿Hay alguna edad en que uno sea más propenso a contagiarse?

En las mujeres, es en la más jóvenes. Claramente las mujeres menores de 30 años son las más propensas porque tiene que ver con una predisposición biológica en el cuello del útero.

En los hombres, es a toda edad, porque se ha visto que tanto en los hombres de 20 como de 40 o de 70 años, si tienen actividad sexual, tiene más o menos el 70% de probabilidad de tener el virus y eso es independiente a la edad.

Doctora Andrea Schilling. Foto: Andrés Perez.

-¿Existe la posibilidad que uno porte el virus y nunca desarrolle nada?

Claro que sí. La gran mayoría de las personas portan el virus y nunca desarrollan nada. 1 de cada 2 adultos adquiere el virus, pero la gran mayoría cuando lo hace, el 80% o 90% lo elimina en el curso de un año.

El problema es que las defensas que deja la infección natural no son buenas, entonces uno puede tener la infección, lo elimina, pero puede volver a adquirir una infección, la vuelve a eliminar y en una de esas puede que ya no lo elimine.

Esto no es como por ejemplo la rubéola, si un niño o una persona tuvo rubéola queda con las defensas por siempre, el virus del papiloma no es así. La gran mayoría con la infección natural no queda con buenas defensas y vuelve a ser susceptible a una infección, pero gracias a Dios el que tiene la infección la elimina, pero al ser susceptible puede que vuelva a infectarse si es que tiene relaciones con alguien que está infectado.

-¿Hay alguna diferencia en la edad de vacunación respecto a la protección que brinda la vacuna?

Sí, claro. El ideal es ponerla antes de que uno se expuso al virus, porque ahí entonces la vacuna le va a proteger contra todas las cepas que estén incluidas en la vacuna. Por ejemplo, cuando yo me la puse a los 49 años podía ser que yo ya tuviera uno de esos virus y no lo hubiera eliminado, entonces la vacuna no me protegerá contra ese virus pero me va proteger contra los otros que están en la vacuna.

En adultos jóvenes, en general la mayoría cuando se infecta lo elimina entonces pasa a tener la misma protección que un adolescente joven cuando se vacuna, pero en alguien mayor de 45 la protección no va ser la misma. Se ha visto que ahí la protección que debe ser de un 100% es de un 60%, pero esto sigue siendo muy bueno.