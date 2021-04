Alberto Robles (PR): “Tengo una mirada critica de los independientes porque no se sabe cómo van a votar”

Médico cirujano de profesión y exdiputado por el distrito 6 entre los años 2002 y 2018. En plena pandemia Alberto Robles busca llevar su experiencia en el servicio público a la convención constituyente y representar al distrito 4 a través de la Lista del Apruebo.

“El énfasis de la Constitución debe estar en los pequeños de hasta seis años porque es la etapa más importante donde toda la impronta que pueda tener esa persona se desarrolla. La primera infancia es donde podemos hacer el cambio de la sociedad”, comentó el candidato del Partido Radical.

¿Qué le parecen las críticas a que ex parlamentarios se postulen, más aún cuando ganó convención constitucional?

Tengo una mirada critica de los independientes porque no se sabe cómo van a votar, algunos van a defender la cultura y es algo valioso pero quizás en el tema económico van a votar más bien desde el punto de vista conservador. La gracia de los partidos políticos y sus representantes es que tenemos doctrinas, visiones de país y por lo tanto cuando alguien milita uno sabe hacia dónde apuntan, cuando uno es independiente no lo sabe, no conoce sus convicciones políticas. La Constitución es la carta política por excelencia, por lo tanto aquellos que tienen experiencia política van a tener una posibilidad de expresar políticamente lo que el país quiere.

¿A qué atribuye esa mirada crítica a los independientes?

Estoy convencido de que cuando uno tiene experiencia y capacidad de conocimiento es mucho mejor. Cuando tú quieres jugar fútbol te metes a un equipo de fútbol y si quieres jugar en una liga, te metes a la liga. Por lo tanto no puede jugar fútbol sin un equipo y no puedes competir si no es en una liga. Lo mismo me parece que pasa en la política. Si tú quieres participar en la política tienes que meterte a un partido político porque es la forma de participar en la política.

Uno de los derechos que se ha discutido es el de la eutanasia, ¿cuál es su opinión al respecto?

Creo en la libertad de los individuos, creo que los individuos tienen derecho a decidir con respecto a su vida y en ese sentido la eutanasia bien regulada por el Estado es una alternativa que el individuo puede optar. Como médico he visto el sufrimiento en forma muy palpable y lo cierto es que son vidas invivibles, entonces estoy absolutamente a favor de la libertad del individuo para tomar sus propias decisiones.

¿Cómo garantizaría el derecho a la salud?

El Estado debe ser el garante y tener un sistema único de salud que le permita a todos los chilenos tener igualdad ante la salud. Es un elemento que no puede entregar a algunos y a otros no desde el punto de vista del derecho igualitario. Me parece que un sistema único de salud es el que el Estado debe proveer. Ahora, que de ahí las personas que tienen más recursos puedan optar a tener otro tipo de hotelería eso es distinto y es posible. En todos los países desarrollados donde el sistema de salud es solidario existen pero tienen una representación bastante más baja que el sistema público por eso hay que reforzarlo.

Entre los países de la OCDE, Chile es el segundo país con mayor brecha digital, después de Turquía, ¿qué se puede hacer frente a esta situación desde la Constitución?

Tenemos que entender que el mundo del futuro debe estar incorporado en la Constitución, no el mundo del pasado. Los derechos digitales son un tema importantísimo de abordar, la identidad digital, la posibilidad de que el Estado entregue alumbramiento digital sobre todo en lugares públicos, tener una mirada de futuro de nuestros datos, del genoma humano, son cosas que en el futuro se van a dar. Nuestra identidad genética, digital y personas son temas que tienen que ser discutidas.

La actividad minera es esencial para el país y para su distrito, ¿qué conversación se debe dar sobre esto?

Nuestros recursos naturales deben ser resguardados, estoy convencido que necesitamos un royalty indicado en la Constitución. También hay que resguardar el derecho a la pequeña y mediana minería para que puedan desarrollarse sin trabas. Me parece que hay que tener claridad con respecto a que no puede ser que una empresa multimillonaria tenga derechos de propiedad, por así decirlo, sobre el terreno enorme de nuestro país sin siquiera explorarlo. Creo que es absolutamente necesario que nuestros bienes naturales sean de propiedad del país y tenga el derecho a cobrar un royalty adecuado en relación a la riqueza que genera.

Otro punto que se ha puesto en el centro del debate es la descentralización. En ese sentido, ¿cómo se puede lograr de manera exitosa?

El país debe ser absolutamente descentralizado en lo político, administrativo y financiero. Las regiones tienen que contar con poder suficiente para administrar sus recursos de forma adecuada y por lo tanto las decisiones locales deben ser locales, no puede ser que un ministro desde Santiago decida pavimentar un camino en una región o que el ministerio de Vivienda defina un tipo de viviendas para todo el país cuando son realidades distintas.