Cómo un simple cambio mejoró significativamente los resultados de patentes de mujeres inventoras

Si bien la innovación es fundamental para la identidad estadounidense, las mujeres inventoras representaron solo el 13% de las patentes estadounidenses de 2019.

Esto se debe en parte a que las patentes de mujeres tienen menos probabilidades de superar el proceso de examen.

Una investigación de la Universidad de Washington y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) reveló que algunas intervenciones sencillas aumentaron la probabilidad de que las inventoras obtuvieran patentes en un 12 %.

El simple cambio que mejoró los resultados de patentes de mujeres inventoras

En el caso de las solicitantes primerizas, esta probabilidad aumentó al 17 %. El estudio -el primer ensayo controlado aleatorio de inventores en la USPTO-, realizó un seguimiento de inventores que presentaron su solicitud “pro se”, es decir, sin la ayuda de un abogado.

Los investigadores asignaron aleatoriamente a algunos examinadores de patentes con experiencia para brindarles ayuda y apoyo adicionales durante el complejo proceso de examen.

El artículo fue publicado en la edición de agosto de 2025 del American Economic Journal: Economic Policy.

El estudio comenzó en 2014, cuando la USPTO creó una unidad para ayudar a los inventores pro se en el proceso de patentes. La oficina seleccionó a 15 examinadores de patentes sénior, quienes recibieron 20 horas de capacitación sobre estrategias para brindar una mejor asistencia a los inventores pro se.

En un año, se procesaron 2.273 solicitudes entre los grupos de tratamiento y control. En el 16 % de estas solicitudes, más de la mitad fueron mujeres inventoras.

En el grupo de tratamiento, los examinadores emplearon un lenguaje más alentador y dieron respuestas más detalladas en sus primeras decisiones escritas. También instaron a los solicitantes a solicitar una entrevista sobre la decisión. Las entrevistas aumentaron un 25 % para ambos sexos, pero los equipos mayoritariamente femeninos tuvieron un 8 % más de probabilidades de lograr cambios específicos en dichas entrevistas.

“Este fue un programa muy eficaz y de bajo costo”, dijo el autor Mike Teodorescu , profesor adjunto de la Facultad de Información de la Universidad de Washington. “Existe la idea del inventor de garaje que experimenta con algo y crea una empresa. Este grupo de personas no suele tener acceso a abogados, así que solicitan el programa individualmente. Esta intervención ayudó a más personas a alcanzar el éxito”.