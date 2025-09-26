Con una mayor presencia femenina, la NASA presenta a sus nuevos astronautas de la promoción 2025

La NASA anunció su promoción de candidatos a astronautas de 2025 con mayor presencia femenina entre los seleccionados. Foto: NASA

Este lunes, la NASA presentó los diez nuevos candidatos a astronauta, de lo cuales seis son mujeres, tras un proceso de selección en el que participaron más de 8.000 aspirantes de todo Estados Unidos. Ahora, la nueva clase completará casi dos años de formación antes de poder optar a asignaciones de vuelo en apoyo de futuras misiones científicas y de exploración a la órbita terrestre baja, la Luna y Marte.

Según un reciente artículo publicado por la misma NASA, su administrador interino, Sean Duffy, dio la bienvenida a la promoción de candidatos a astronautas estadounidenses de 2025 durante una ceremonia realizada en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

“¡Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra agencia a la próxima generación de exploradores estadounidenses! Más de 8.000 candidatos se presentaron a esta convocatoria: científicos, pilotos, ingenieros y soñadores, de todos los rincones del país. Los diez hombres y mujeres que hoy se sientan aquí personifican la realidad de que, en Estados Unidos, independientemente de dónde se comience, no hay límites para lo que un soñador decidido puede lograr, ni siquiera ir al espacio”, afirmó Duffy. “Juntos, daremos paso a la Edad de Oro de la exploración”.

La 24ª promoción de astronautas de la agencia se presentó al servicio en el centro Johnson a mediados de septiembre y comenzó inmediatamente su entrenamiento. Su plan de estudios incluye instrucción y adquisición de destrezas para operaciones complejas a bordo de la Estación Espacial Internacional, en misiones Artemis a la Luna y más allá. En concreto, la capacitación incluye robótica, supervivencia en tierra y agua, geología, idiomas extranjeros, medicina y fisiología espacial, entre otras materias, además de simulacros de caminatas espaciales y vuelos en aviones de alto rendimiento.

Tras su graduación, la promoción de 2025 se incorporará al cuerpo de astronautas activos de la agencia. Los astronautas en activo llevan a cabo investigaciones científicas a bordo de la estación espacial, a la vez que se preparan para la transición a estaciones espaciales comerciales y los próximos grandes avances en la exploración humana de la Luna y Marte. La experiencia operativa, los conocimientos científicos y la formación y experiencia técnica de los candidatos son esenciales para avanzar en los objetivos de exploración del espacio profundo de la NASA y mantener una presencia humana a largo plazo más allá de la órbita terrestre baja.

Los candidatos a astronauta de 2025 son:

Ben Bailey, de 38 años de edad, alcalde suboficial de 3.ª clase del Ejército de los Estados Unidos, nació y se crió en Charlottesville, Virginia. Es licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Virginia y está completando una maestría en Ingeniería de Sistemas en la Escuela Naval de Postgrado en Monterrey, California.

Lauren Edgar , de 40 años de edad, considerada en Sammamish, Washington, su ciudad natal. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Tierra en Dartmouth College, y una maestría y un doctorado en Geología en el Instituto Tecnológico de California.

Adam Fuhrman, de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es originario de Leesburg, Virginia, y ha acumulado más de 2.100 horas de vuelo en 27 aeronaves diferentes, incluyendo el F-16 y el F-35.

Cameron Jones , de 35 años de edad, alcalde de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es oriundo de Savanna, Illinois. Tienes una licenciatura y una maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Yuri Kubo, de 40 años de edad, es originario de Columbus, Indiana. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Purdue.

Rebecca Lawler , de 38 años de edad, es originaria de Little Elm, Texas, y excapitana de corbeta de la Marina de los Estados Unidos. Es expiloto de aviones P-3 de la Marina y expiloto de pruebas experimentales con más de 2.800 horas de vuelo en más de 45 aeronaves.

Anna Menon , de 39 años de edad, es originaria de Houston y obtuvo su licenciatura en la Universidad Cristiana de Texas con una doble especialización en Matemáticas y Español.

Imelda Muller , de 34 años de edad, considerada en Copake Falls, Nueva York, su ciudad natal. Fue teniente de la Marina de los Estados Unidos y prestó servicio como médico oficial de buceo tras formarse en el Instituto Médico para Buceo de la Escuela Naval.

Erin Overcash , de 34 años de edad, capitana de corbeta de la Marina de Estados Unidos, es originaria de Goshen, Kentucky. Es licenciada en Ingeniería Aeroespacial y tiene una maestría en Bioastronáutica de la Universidad de Colorado, Boulder.

Katherine Spies, de 43 años de edad, es originaria de San Diego y tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad del Sur de California y una maestría en Ingeniería de Diseño de la Universidad de Harvard.

Con la incorporación de estos diez candidatos, la NASA ha seleccionado un total de 370 candidatos a astronauta desde que eligió al grupo original, conocido como “Mercury Seven”, en 1959.

“Hoy en día, nuestra misión nos impulsa aún más mientras nos preparamos para nuestro próximo gran avance con la nueva clase de candidatos a astronauta de la NASA”, afirmó Vanessa Wyche, directora del centro Johnson de la NASA. “Esta promoción, que representa a los mejores y más brillantes de Estados Unidos, marcará el comienzo de la edad de oro de la innovación y la exploración conforme avanzamos hacia la Luna y Marte”.