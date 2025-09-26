SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Con una mayor presencia femenina, la NASA presenta a sus nuevos astronautas de la promoción 2025

La NASA presentó a los diez candidatos a astronautas de la promoción 2025, de los cuales 6 son mujeres. Cifra que respalda cómo la brecha de género de participación en ciencia empieza a reducirse

Por 
Red·Activa
La NASA anunció su promoción de candidatos a astronautas de 2025 con mayor presencia femenina entre los seleccionados. Foto: NASA

Este lunes, la NASA presentó los diez nuevos candidatos a astronauta, de lo cuales seis son mujeres, tras un proceso de selección en el que participaron más de 8.000 aspirantes de todo Estados Unidos. Ahora, la nueva clase completará casi dos años de formación antes de poder optar a asignaciones de vuelo en apoyo de futuras misiones científicas y de exploración a la órbita terrestre baja, la Luna y Marte.

Según un reciente artículo publicado por la misma NASA, su administrador interino, Sean Duffy, dio la bienvenida a la promoción de candidatos a astronautas estadounidenses de 2025 durante una ceremonia realizada en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston.

“¡Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra agencia a la próxima generación de exploradores estadounidenses! Más de 8.000 candidatos se presentaron a esta convocatoria: científicos, pilotos, ingenieros y soñadores, de todos los rincones del país. Los diez hombres y mujeres que hoy se sientan aquí personifican la realidad de que, en Estados Unidos, independientemente de dónde se comience, no hay límites para lo que un soñador decidido puede lograr, ni siquiera ir al espacio”, afirmó Duffy. “Juntos, daremos paso a la Edad de Oro de la exploración”.

La 24ª promoción de astronautas de la agencia se presentó al servicio en el centro Johnson a mediados de septiembre y comenzó inmediatamente su entrenamiento. Su plan de estudios incluye instrucción y adquisición de destrezas para operaciones complejas a bordo de la Estación Espacial Internacional, en misiones Artemis a la Luna y más allá. En concreto, la capacitación incluye robótica, supervivencia en tierra y agua, geología, idiomas extranjeros, medicina y fisiología espacial, entre otras materias, además de simulacros de caminatas espaciales y vuelos en aviones de alto rendimiento.

Tras su graduación, la promoción de 2025 se incorporará al cuerpo de astronautas activos de la agencia. Los astronautas en activo llevan a cabo investigaciones científicas a bordo de la estación espacial, a la vez que se preparan para la transición a estaciones espaciales comerciales y los próximos grandes avances en la exploración humana de la Luna y Marte. La experiencia operativa, los conocimientos científicos y la formación y experiencia técnica de los candidatos son esenciales para avanzar en los objetivos de exploración del espacio profundo de la NASA y mantener una presencia humana a largo plazo más allá de la órbita terrestre baja.

Los candidatos a astronauta de 2025 son:

Ben Bailey, de 38 años de edad, alcalde suboficial de 3.ª clase del Ejército de los Estados Unidos, nació y se crió en Charlottesville, Virginia. Es licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Virginia y está completando una maestría en Ingeniería de Sistemas en la Escuela Naval de Postgrado en Monterrey, California.

Lauren Edgar , de 40 años de edad, considerada en Sammamish, Washington, su ciudad natal. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Tierra en Dartmouth College, y una maestría y un doctorado en Geología en el Instituto Tecnológico de California.

Adam Fuhrman, de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es originario de Leesburg, Virginia, y ha acumulado más de 2.100 horas de vuelo en 27 aeronaves diferentes, incluyendo el F-16 y el F-35.

Cameron Jones , de 35 años de edad, alcalde de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es oriundo de Savanna, Illinois. Tienes una licenciatura y una maestría en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Yuri Kubo, de 40 años de edad, es originario de Columbus, Indiana. Obtuvo una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y una maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Purdue.

Rebecca Lawler , de 38 años de edad, es originaria de Little Elm, Texas, y excapitana de corbeta de la Marina de los Estados Unidos. Es expiloto de aviones P-3 de la Marina y expiloto de pruebas experimentales con más de 2.800 horas de vuelo en más de 45 aeronaves.

Anna Menon , de 39 años de edad, es originaria de Houston y obtuvo su licenciatura en la Universidad Cristiana de Texas con una doble especialización en Matemáticas y Español.

Imelda Muller , de 34 años de edad, considerada en Copake Falls, Nueva York, su ciudad natal. Fue teniente de la Marina de los Estados Unidos y prestó servicio como médico oficial de buceo tras formarse en el Instituto Médico para Buceo de la Escuela Naval.

Erin Overcash , de 34 años de edad, capitana de corbeta de la Marina de Estados Unidos, es originaria de Goshen, Kentucky. Es licenciada en Ingeniería Aeroespacial y tiene una maestría en Bioastronáutica de la Universidad de Colorado, Boulder.

Katherine Spies, de 43 años de edad, es originaria de San Diego y tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad del Sur de California y una maestría en Ingeniería de Diseño de la Universidad de Harvard.

Con la incorporación de estos diez candidatos, la NASA ha seleccionado un total de 370 candidatos a astronauta desde que eligió al grupo original, conocido como “Mercury Seven”, en 1959.

“Hoy en día, nuestra misión nos impulsa aún más mientras nos preparamos para nuestro próximo gran avance con la nueva clase de candidatos a astronauta de la NASA”, afirmó Vanessa Wyche, directora del centro Johnson de la NASA. “Esta promoción, que representa a los mejores y más brillantes de Estados Unidos, marcará el comienzo de la edad de oro de la innovación y la exploración conforme avanzamos hacia la Luna y Marte”.

Lee también:

Más sobre:RedActivaMujeres AstronautasMujeres STEMAstronomía FemeninaNASAMujeres y Ciencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras apuntar a deudas en salud: Matthei descarta que su intención sea “entrampar” la tramitación del Presupuesto

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Tras apuntar a deudas en salud: Matthei descarta que su intención sea “entrampar” la tramitación del Presupuesto
Chile

Tras apuntar a deudas en salud: Matthei descarta que su intención sea “entrampar” la tramitación del Presupuesto

“No es conveniente asistir”: FRVS ahora se resta de cónclave presupuestario en Cerro Castillo

La reaparición de la líder de “Los Marchant”: interna que amenazó a Monsalve presenta querella contra gendarme

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile
Negocios

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Educación y Salud explicaron el crecimiento del empleo público a junio

Un fondo privado, el yerno de Donald Trump y Arabia Saudita pasan a ser los dueños del gigante de Electronic Arts

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez
El Deportivo

¿No fue invitado? Nicolás Castillo explica su ausencia en la despedida de Fuenzalida, Mirosevic y Álvarez

Con un arquero de Recoleta en vez de Brayan Cortés: la Roja revela su nómina para el amistoso con Perú en La Florida

En vivo: Chile enfrenta a Japón en su segundo duelo en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”
Cultura y entretención

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Para amenizar la espera del recital: Oasis reedita disco en vivo Familiar To Millions

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”
Mundo

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Radiografía a la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: el diplomático argentino que amenaza la opción de Bachelet

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición