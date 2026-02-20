SUSCRÍBETE
    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Este viernes será el esperado paso de los más de 130 invitados a la alfombra roja instalada en el Sporting Club de Viña del Mar.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival. Foto referencial de archivo Sebastian Cisternas/Aton Chile

    Este viernes, 20 de febrero, se dará el vamos al ánimo festivalero con la nueva edición de la Gala de Viña, que reunirá a figuras de la televisión y el espectáculo en el esperado paso por la alfombra roja.

    En esta ocasión el evento volverá a situarse en el Sporting Club de Viña del Mar, que contará con la participación de más de 130 invitados.

    La jornada contará con la conducción de Tonka Tomicic, entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda por parte de Marcelo Marocchino y con la presencia de Florencia Vial para recibir las impresiones de los invitados.

    A qué hora es la Gala de Viña 2026

    La Gala de Viña 2026 se transmite este viernes por las pantallas de Mega, desde las 21:00 horas.

    El evento también tendrá una cobertura digital a través del Mega Oficial en Youtube, a partir de las 20:00 horas.

    Y para aquellos que esperan el análisis de los mejores y peores vestidos de la Gala del Festival podrán sumarse a la transmisión en vivo de Vamos Viña, a partir de las 20:30 horas, en los sitios de La Cuarta y Glamorama, además de sus perfiles en Facebook y el canal de Youtube de La Cuarta.

