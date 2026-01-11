SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Los equipos definen el título durante este fin de semana en Arabia Saudita.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Real Madrid vs Barcelona. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

    Este fin de semana se desarrolla una nueva edición del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el marco de la final de la Supercopa de España.

    Los azulgrana se instalaron en la etapa tras alzarse por 5-0 ante Athletic Club en la primera semifinal.

    Por su parte, los merengues consiguieron un 2-1 contra Atlético de Madrid en lo que fue el primer derbi madrileño del año.

    Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid

    El partido de Barcelona contra Real Madrid es este domingo, 11 de enero, a las 16:00 horas de Chile.

    Los equipos definen la final de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

    Dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid

    El partido de Barcelona contra Real Madrid tiene transmisión confirmada en la plataforma Mega Go.

