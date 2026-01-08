A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

A qué hora es el partido de Real Madrid vs. Atlético por la Supercopa de España. Foto referencial: realmadrid.com

Este jueves continúan las semifinales por la Supercopa de España, donde llega el turno del esperado partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Se trata del segundo duelo en dicha etapa, que se desarrolla luego que Barcelona se impusiera por 5-0 ante Athletic Club el pasado miércoles.

Cuándo es el partido de Atlético vs. Real Madrid

El partido de Atlético contra Real Madrid por la Supercopa de España es este jueves, 8 de enero, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Luego de conocerse al segundo finalista, la definición de la Supercopa de España se desarrollará durante el domingo 11 de enero, igualmente desde las 16:00 horas de nuestro país.