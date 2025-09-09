A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming. Foto referencial

Esta semana terminan los partidos de las Clasificatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026, que en su Fecha 18 enfrenta a Chile contra Uruguay.

Una nueva oportunidad para que los dirigidos por Nicolás Córdova busquen una victoria, pese a que la Selección Chilena se encuentra en última posición de la tabla y no cuenta con posibilidades de sumarse a la cita global.

Recibir al conjunto uruguayo también marca el reencuentro con Marcelo Bielsa, quien llega dirigiendo al rival que tiene asegurado su cupo para la competencia del próximo año.

Cuándo juega Chile vs. Uruguay

El partido de Chile contra Uruguay por las Clasificatorias es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas.

La Roja juega de local y recibe a su rival en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a Chile vs. Uruguay

El partido de Chile tiene transmisión confirmada en TV en el canal Chilevisión , con cobertura especial desde las 19:30 horas, y también mediante ESPN .

De forma online, el cruce de las Eliminatorias se encuentra en la señal en vivo de chilevision.cl, en la app MiCHV y en la plataforma Disney+.