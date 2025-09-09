SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El técnico interino intenta marcar un sello de intensidad y dinámica, pero las múltiples complicaciones físicas en pocos días generan preocupación en Juan Pinto Durán.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La exigencia de choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova. RAUL BRAVO/PHOTOSPORT

La Roja no logra escapar de los contratiempos físicos. En apenas unos días de entrenamientos, cuatro futbolistas han sufrido distintos problemas. Todo esto mientras Nicolás Córdova trabaja en la Selección con la mirada puesta en el futuro y en la idea de establecer un contingente renovado de cara a los desafíos de los próximos años. Este martes, la Selección cierra su infructuoso paso por las Eliminatorias recibiendo a Uruguay de Marcelo Bielsa.

El primero en caer fue Darío Osorio, quien presentó una lesión muscular que obligó a liberarlo antes del viaje a Brasil. La baja del extremo generó inquietud, pues llegaba en un buen momento en el Midtjylland y se proyectaba como una alternativa en ataque. A su caso se sumó el de Benjamín Kuscevic, afectado también por una complicación muscular. El defensa central no pudo estar frente al Scratch, aunque permaneció junto al grupo hasta después de ese compromiso. Finalmente, el cuerpo técnico decidió liberarlo previo al encuentro con Uruguay, con la idea de que pueda enfocarse en su recuperación en el Fortaleza.

La situación más grave, sin embargo, fue la de César Pérez. El volante sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. El diagnóstico se conoció antes del choque contra la Celeste, dejando a la Roja sin una pieza de recambio que aportaba dinámica en la zona media. El ex Unión La Calera se lesionó en el entrenamiento del sábado.

Por último, está el caso de Bruno Barticciotto. El delantero no fue liberado, pero una molestia muscular le impidió estar en el debut ante Brasil. El atacante de Talleres sigue bajo observación del cuerpo médico, en la espera de que pueda estar disponible para lo que viene, aunque sin certezas de si alcanzará a recuperarse del todo en esta fecha doble.

Córdova, en el partido entre Chile y Brasil. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Que en menos de una semana cuatro jugadores distintos presenten complicaciones físicas abre inevitablemente preguntas. Si bien las lesiones tienen un contexto propio, la magnitud en tan corto plazo llama la atención en un proceso que recién comienza.

La intensidad

El trabajo de Córdova busca marcar un sello. El técnico interino, que asumió en un momento complejo, ha intentado instaurar una dinámica intensa desde el primer día. El DT ha puesto énfasis también en la preparación física. Sus entrenamientos han sido de alta carga, con doble jornada en los primeros días y ejercicios en espacios reducidos, buscando simular la presión y la intensidad de selecciones de élite. El estratega insiste en que el fútbol moderno se juega en pocos metros y exige máxima concentración para recuperar y mover rápido la pelota. De ahí que sus sesiones incluyan constantes trabajos de posesión con límite de toques y finalización.

El técnico, que ya en el Preolímpico Sub 23 y en el Sudamericano Sub 20 había mostrado rigurosidad al punto de marginar a jugadores que no cumplían con parámetros físicos específicos, trasladó ese estándar a la adulta. Su apuesta pasa por potenciar la inteligencia táctica del jugador chileno y compensar con intensidad física las diferencias que se han acentuado en el continente en los últimos años.

Sin embargo, este nivel de exigencia convive ahora con un escenario inesperado: en apenas siete días, cuatro futbolistas quedaron al margen, lo que reduce las opciones de cara a partidos de máxima exigencia. La preocupación es evidente: si en una semana de entrenamientos se acumulan tantas complicaciones, el margen de error se reduce y la planificación queda condicionada. Córdova enfrenta así su primera gran prueba: sostener la competitividad del equipo pese a un escenario físico adverso que nadie esperaba tan pronto.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalEliminatoriasNicolás CórdovaLa RojaSelección Chilena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Lo más leído

1.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

5.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente
Chile

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre
Negocios

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

No fue un milagro: la última gran revolución económica chilena

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

La calculadora histórica: los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el Mundial 2026

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago
Mundo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”