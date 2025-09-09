La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

La exigencia de choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova.

La Roja no logra escapar de los contratiempos físicos. En apenas unos días de entrenamientos, cuatro futbolistas han sufrido distintos problemas. Todo esto mientras Nicolás Córdova trabaja en la Selección con la mirada puesta en el futuro y en la idea de establecer un contingente renovado de cara a los desafíos de los próximos años. Este martes, la Selección cierra su infructuoso paso por las Eliminatorias recibiendo a Uruguay de Marcelo Bielsa.

El primero en caer fue Darío Osorio, quien presentó una lesión muscular que obligó a liberarlo antes del viaje a Brasil. La baja del extremo generó inquietud, pues llegaba en un buen momento en el Midtjylland y se proyectaba como una alternativa en ataque. A su caso se sumó el de Benjamín Kuscevic, afectado también por una complicación muscular. El defensa central no pudo estar frente al Scratch, aunque permaneció junto al grupo hasta después de ese compromiso. Finalmente, el cuerpo técnico decidió liberarlo previo al encuentro con Uruguay, con la idea de que pueda enfocarse en su recuperación en el Fortaleza.

La situación más grave, sin embargo, fue la de César Pérez. El volante sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. El diagnóstico se conoció antes del choque contra la Celeste, dejando a la Roja sin una pieza de recambio que aportaba dinámica en la zona media. El ex Unión La Calera se lesionó en el entrenamiento del sábado.

Por último, está el caso de Bruno Barticciotto. El delantero no fue liberado, pero una molestia muscular le impidió estar en el debut ante Brasil. El atacante de Talleres sigue bajo observación del cuerpo médico, en la espera de que pueda estar disponible para lo que viene, aunque sin certezas de si alcanzará a recuperarse del todo en esta fecha doble.

Córdova, en el partido entre Chile y Brasil. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Que en menos de una semana cuatro jugadores distintos presenten complicaciones físicas abre inevitablemente preguntas. Si bien las lesiones tienen un contexto propio, la magnitud en tan corto plazo llama la atención en un proceso que recién comienza.

La intensidad

El trabajo de Córdova busca marcar un sello. El técnico interino, que asumió en un momento complejo, ha intentado instaurar una dinámica intensa desde el primer día. El DT ha puesto énfasis también en la preparación física. Sus entrenamientos han sido de alta carga, con doble jornada en los primeros días y ejercicios en espacios reducidos, buscando simular la presión y la intensidad de selecciones de élite. El estratega insiste en que el fútbol moderno se juega en pocos metros y exige máxima concentración para recuperar y mover rápido la pelota. De ahí que sus sesiones incluyan constantes trabajos de posesión con límite de toques y finalización.

El técnico, que ya en el Preolímpico Sub 23 y en el Sudamericano Sub 20 había mostrado rigurosidad al punto de marginar a jugadores que no cumplían con parámetros físicos específicos, trasladó ese estándar a la adulta. Su apuesta pasa por potenciar la inteligencia táctica del jugador chileno y compensar con intensidad física las diferencias que se han acentuado en el continente en los últimos años.

Sin embargo, este nivel de exigencia convive ahora con un escenario inesperado: en apenas siete días, cuatro futbolistas quedaron al margen, lo que reduce las opciones de cara a partidos de máxima exigencia. La preocupación es evidente: si en una semana de entrenamientos se acumulan tantas complicaciones, el margen de error se reduce y la planificación queda condicionada. Córdova enfrenta así su primera gran prueba: sostener la competitividad del equipo pese a un escenario físico adverso que nadie esperaba tan pronto.