SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

La nueva edición del clásico se juega este fin de semana por la Liga de Primera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La Fecha 20 de la Liga de Primera trae la edición número 188 del clásico entre Colo Colo contra Universidad Católica.

En el contexto del torneo local, los Albos llegan a la jornada tras su empate a 1 con Everton, buscando sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones.

Mismo objetivo comparten los Cruzados, que además arrastran un duelo pendiente ante Ñublense por la fecha anterior.

Cuándo juega Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica es este sábado, 16 de agosto, a las 15:00 horas.

El Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano.

Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium.

De forma online, el cruce es parte del catálogo deportivo de la plataforma HBO Max.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2025Colo ColoUniversidad CatólicaClásicoUCA qué hora juega Colo ColoDónde ver a Colo ColoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Senadores UDI impulsan proyecto para prohibir uso de celulares en colegios

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

3.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”
Chile

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021
Negocios

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga
El Deportivo

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga

¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”
Cultura y entretención

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”
Mundo

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot