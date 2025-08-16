A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Fecha 20 de la Liga de Primera trae la edición número 188 del clásico entre Colo Colo contra Universidad Católica.

En el contexto del torneo local, los Albos llegan a la jornada tras su empate a 1 con Everton, buscando sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones.

Mismo objetivo comparten los Cruzados, que además arrastran un duelo pendiente ante Ñublense por la fecha anterior.

Cuándo juega Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. Universidad Católica es este sábado, 16 de agosto, a las 15:00 horas.

El Cacique recibe a su rival en el Estadio Monumental David Arellano.

Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad Católica

El partido de Colo Colo vs. la UC se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce es parte del catálogo deportivo de la plataforma HBO Max.