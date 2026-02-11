A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires. Foto de archivo

Alejandro Tabilo (71°) avanza a paso firme en el ATP 250 de Buenos Aires 2026 y este miércoles tiene un siguiente desafío ante el brasileño João Fonseca (33°).

Jano llegó la etapa tras superar su compromiso contra el argentino Facundo Díaz Acosta (285°), en lo que fue su partido debut del pasado martes, donde se alzó en dos sets por 7-6 y 6-3.

Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. João Fonseca

El partido de Alejandro Tabilo contra João Fonseca por el ATP de Buenos Aires es este miércoles, 11 de febrero, no antes de las 18:30 horas de Chile.

Dónde ver el ATP de Buenos Aires

Los cruces por el ATP 250 de Buenos Aires se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.