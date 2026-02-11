A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
La raqueta nacional se instaló en los octavos de final y tiene como próximo contrincante al brasileño João Fonseca.
Alejandro Tabilo (71°) avanza a paso firme en el ATP 250 de Buenos Aires 2026 y este miércoles tiene un siguiente desafío ante el brasileño João Fonseca (33°).
Jano llegó la etapa tras superar su compromiso contra el argentino Facundo Díaz Acosta (285°), en lo que fue su partido debut del pasado martes, donde se alzó en dos sets por 7-6 y 6-3.
Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. João Fonseca
El partido de Alejandro Tabilo contra João Fonseca por el ATP de Buenos Aires es este miércoles, 11 de febrero, no antes de las 18:30 horas de Chile.
Dónde ver el ATP de Buenos Aires
Los cruces por el ATP 250 de Buenos Aires se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
