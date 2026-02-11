SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    La raqueta nacional se instaló en los octavos de final y tiene como próximo contrincante al brasileño João Fonseca.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires. Foto de archivo Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Alejandro Tabilo (71°) avanza a paso firme en el ATP 250 de Buenos Aires 2026 y este miércoles tiene un siguiente desafío ante el brasileño João Fonseca (33°).

    Jano llegó la etapa tras superar su compromiso contra el argentino Facundo Díaz Acosta (285°), en lo que fue su partido debut del pasado martes, donde se alzó en dos sets por 7-6 y 6-3.

    Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. João Fonseca

    El partido de Alejandro Tabilo contra João Fonseca por el ATP de Buenos Aires es este miércoles, 11 de febrero, no antes de las 18:30 horas de Chile.

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires

    Los cruces por el ATP 250 de Buenos Aires se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires. Foto referencial de archivo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT
    Más sobre:TenisATPATP Buenos AiresATP 250 Buenos AiresBuenos AiresAlejandro TabiloTabiloJoão FonsecaAlejandro Tabilo - João FonsecaTabilo - FonsecaOctavos de finalOctavosDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    2.
    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    3.
    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    4.
    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    5.
    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York