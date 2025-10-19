A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming
Este domingo se define al ganador del campeonato juvenil en el Estadio Nacional.
Argentina y Marruecos dan cierre al Mundial Sub 20 de Chile durante este fin de semana, con la definición del título en la gran final.
Las selecciones se instalaron en la última instancia tras imponerse ante Colombia y Francia, respectivamente.
Cuándo juega Argentina vs. Marruecos
El partido de Argentina contra Marruecos por el Mundial Sub 20 es este domingo, 19 de octubre, a las 20:00 horas.
La final se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Argentina vs. Marruecos
La final de Argentina contra Marruecos se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
Para ver el partido de forma online se dispone de la señal digital de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.
