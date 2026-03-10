A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Atlético de Madrid recibe a Tottenham Hotspur durante este martes, en el primer día de partidos programados por la ida de octavos de final de la Champions League.

Los españoles se mantienen en la máxima cita europea tras superar los playoffs, mientras que los Spurs habían obtenido la clasificación directa tras la fase anterior.

Cuándo juega Atlético vs. Tottenham

El partido de Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Tottenham

El partido de Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.