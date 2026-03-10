SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    El cuadro español recibe a a los londinenses por el partido de ida de octavos de final.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

    Atlético de Madrid recibe a Tottenham Hotspur durante este martes, en el primer día de partidos programados por la ida de octavos de final de la Champions League.

    Los españoles se mantienen en la máxima cita europea tras superar los playoffs, mientras que los Spurs habían obtenido la clasificación directa tras la fase anterior.

    Cuándo juega Atlético vs. Tottenham

    El partido de Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur es este martes, 10 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

    Dónde ver a Atlético vs. Tottenham

    El partido de Atlético de Madrid contra Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: "Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo"

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

