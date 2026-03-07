SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    Los clubes se enfrentan en el Estadio Municipal de La Florida por la Liga de Primera.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este fin de semana Audax Italiano recibe la visita de Colo Colo, en el marco de la Fecha 6 de la Liga de Primera.

    Los locales vienen de caer por 0-3 ante Unión La Calera en la jornada anterior, mientras que los Albos se presentan su derrota por 0-1 en el reciente Superclásico ante la Universidad de Chile.

    Cuándo juega Audax Italiano vs. Colo Colo

    El partido de Audax Italiano contra Colo Colo es este sábado, 7 de marzo, a las 18:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida, en la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo

    El partido de Audax Italiano contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.

