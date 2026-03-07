A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Audax Italiano recibe la visita de Colo Colo, en el marco de la Fecha 6 de la Liga de Primera.

Los locales vienen de caer por 0-3 ante Unión La Calera en la jornada anterior, mientras que los Albos se presentan su derrota por 0-1 en el reciente Superclásico ante la Universidad de Chile.

Cuándo juega Audax Italiano vs. Colo Colo

El partido de Audax Italiano contra Colo Colo es este sábado, 7 de marzo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida, en la Región Metropolitana.

Dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo

El partido de Audax Italiano contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.