A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la Liga de Primera, que en su novena fecha cuenta con el partido en el que Audax Italiano recibe la visita de Universidad Católica.

El cuadro itálico llega tras caer por 1-2 ante O’Higgins y necesita un triunfo para escapar de los últimos puestos de la tabla.

En tanto, los cruzados vienen de vencer por 6-1 a Palestino en la liga local, mientras que su debut en la Copa Libertadores fue una amarga derrota por 1-2 ante Boca Juniors en el Claro Arena.

Cuándo juega Audax vs. UC

El partido de Audax Italiano contra Universidad Católica es este sábado 11 de abril, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida para este compromiso.

Dónde ver a Audax vs. UC

El partido de Audax Italiano contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Para ver la Liga de Primera de forma online se dispone del servicio de streaming HBO Max.