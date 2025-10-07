A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Esta semana arranca la primera fecha de la Champions League Femenina y uno de los cruces iniciales enfrenta a Barcelona contra Bayern Múnich.

Las azulgrana van por una nueva oportunidad para la definición del título, tras perder la gran final de la edición anterior ante Arsenal, mientras que las alemanas llegaron y hasta cuartos de final.

Cuándo juega Barcelona vs. Bayern Múnich

El partido de Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina es este martes, 7 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Las azulgrana reciben a su rival en el Estadio Johan Cryuff de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich

El partido de Barcelona contra Bayern Múnich se transmite en la plataforma Disney+, que cuenta con la cobertura de toda la Champions League Femenina.