A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial

Avanza la Copa de la Liga 2026, que en su segunda fecha enfrenta a Deportes Concepción con Colo Colo.

Ambos clubes van en búsqueda de su primera victoria en el nuevo campeonato, luego que del debut del Grupo A estuviera marcado por empates.

Cabe recordar que el torneo enfrenta a 16 clubes de la primera división por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

Cuándo juega Deportes Concepción vs. Colo Colo

El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo es este martes, 24 de marzo, a las 20:10 horas.

Para este compromiso los Albos visitan el Estadio Ester Roa Rebolledo, en la Región del Biobío.

Dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo

El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.