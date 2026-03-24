A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming
Los clubes van por su primera victoria en la segunda fecha de la Copa de la Liga.
Avanza la Copa de la Liga 2026, que en su segunda fecha enfrenta a Deportes Concepción con Colo Colo.
Ambos clubes van en búsqueda de su primera victoria en el nuevo campeonato, luego que del debut del Grupo A estuviera marcado por empates.
Cabe recordar que el torneo enfrenta a 16 clubes de la primera división por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.
Cuándo juega Deportes Concepción vs. Colo Colo
El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo es este martes, 24 de marzo, a las 20:10 horas.
Para este compromiso los Albos visitan el Estadio Ester Roa Rebolledo, en la Región del Biobío.
Dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo
El partido de Deportes Concepción contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.
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