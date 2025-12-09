A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming
Los azulgrana reciben a los alemanes en España por la Champions League.
Barcelona recibe a Eintracht Frankurft durante este martes, el primero de dos días con cruces programados por la Fecha 6 de la Champions League.
Los españoles llegan a la jornada buscando remontar su anterior caída por 0-3 ante Chelsea, mismo resultado que lamentaron los alemanes en su cruce con Atalanta.
Cuándo juega Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
El partido de Barcelona contra Eintracht Frankfurt es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los españoles reciben a su rival en el estadio Spotify Camp Nou.
Dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
El partido de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
