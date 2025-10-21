A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League. Foto referencial

Arranca la tercera fecha de la Champions League y uno de los partidos que abre la acción es el de Barcelona contra Olympiacos.

En el contexto del torneo internacional, los españoles vienen de caer por 1-2 ante PSG, mientras que el cuadro griego también lamentó una derrota por 0-2 ante Arsenal.

Cuándo juega Barcelona vs. Olympiacos

El partido de Barcelona vs. Olympiacos es este martes, 21 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los azulgrana reciben a su visitante en el Estadi Olímpic Lluís Companys de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos

El partido de Barcelona vs. Olympiacos se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.