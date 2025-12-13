VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Los azulgrana reciben a su rival por la Fecha 16 de LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming. Foto referencial

    Llega la Fecha 16 de LaLiga de España, donde Barcelona juega de local y recibe a Osasuna este sábado.

    Los azulgrana se presentan tras una anterior victoria por 5-3 ante Betis y se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones.

    Por su parte, su ahora rival hizo lo propio en la jornada pasada, donde celebró un 2-0 contra Levante.

    Cuándo juega Barcelona vs. Osasuna

    El partido de Barcelona contra Osasuna es este sábado, 13 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para esta fecha.

    Dónde ver a Barcelona vs. Osasuna

    El partido de Barcelona contra Osasuna se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaBarcelonaOsasunaBarcelona - OsasunaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Fatal accidente en San Pedro de la Paz deja una mujer fallecida y un hombre grave tras colisión con camión

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    2.
    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios del comercio por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios del comercio por la segunda vuelta

    4.
    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    5.
    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025
    Negocios

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    La cartera de las isapres cambia por la crisis de natalidad: cargas por cotizante caen a menos de la mitad

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera
    El Deportivo

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles
    Mundo

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas