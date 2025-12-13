A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming
Los azulgrana reciben a su rival por la Fecha 16 de LaLiga de España.
Llega la Fecha 16 de LaLiga de España, donde Barcelona juega de local y recibe a Osasuna este sábado.
Los azulgrana se presentan tras una anterior victoria por 5-3 ante Betis y se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones.
Por su parte, su ahora rival hizo lo propio en la jornada pasada, donde celebró un 2-0 contra Levante.
Cuándo juega Barcelona vs. Osasuna
El partido de Barcelona contra Osasuna es este sábado, 13 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para esta fecha.
Dónde ver a Barcelona vs. Osasuna
El partido de Barcelona contra Osasuna se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.
