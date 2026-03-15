A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este domingo Barcelona recibe a Sevilla, en uno de los esperados cruces válidos por la Fecha 28 de LaLiga de España.

Los azulgrana llegan liderando la tabla local, tras alzarse por la cuenta mínima ante Athletic en la jornada anterior, además de mantener un empate en su llave contra Newcastle United por los octavos de la Champions League.

Por su parte, el cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mantiene alejado de los primeros lugares del fútbol español, y llega tras empatar a 1 con Rayo.

Cuándo juega Barcelona vs. Sevilla

El partido de Barcelona contra Sevilla es este domingo, 15 de marzo, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

Dónde ver a Barcelona vs. Sevilla

El partido de Barcelona contra Sevilla se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de LaLiga van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.