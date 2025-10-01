A qué hora y dónde ver a Borussia Dortmund vs. Athletic por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden durante este miércoles por la segunda fecha de la cita internacional.
Avanza la segunda fecha de la Champions League y llega el cruce de Borussia Dortmund contra Athletic Club.
Los alemanes llegan a la jornada buscando su primera victoria tras empatar a 4 con Juventus en el debut, mientras que el cuadro español viene de caer por 0-2 ante Arsenal.
Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Athletic Club
El partido de Borussia Dortmund vs. Athletic Club es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso, los equipos se reúnen en el estadio Signal Iduna Park de Alemania.
Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Athletic Club
El partido de Borussia Dortmund vs. Athletic Club se transmite en el canal ESPN6 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.