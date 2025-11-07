A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br

Este viernes siguen los cruces por la segunda fecha del Mundial Sub 17, donde Brasil se mide con Indonesia por el Grupo H.

La Canarinha se presenta tras una goleada por 7-0 contra Honduras en el debut y se perfila como de una de las selecciones favoritas de la competencia juvenil.

Su ahora rival no llega con tan buenos ánimos, tras perder por 1-3 contra Zambia.

Cuándo juega Brasil vs. Indonesia

El partido de Brasil contra Indonesia por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Brasil vs. Indonesia

El partido de Brasil contra Indonesia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.