A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Llega el turno del cruce entre Brasil y Marruecos, participantes del grupo C, por la segunda fecha del Mundial Sub 20.

La Verdeamarela llega a la jornada tras un empate a 2 con México en el debut, mientras que su rival se impuso por 2-0 ante España en la primera jornada.

Cuándo juega Brasil vs. Marruecos

El partido de Brasil vs. Marruecos es este miércoles, 1 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Brasil vs. Marruecos