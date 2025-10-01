A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo C se miden este miércoles en el Estadio Nacional.
Llega el turno del cruce entre Brasil y Marruecos, participantes del grupo C, por la segunda fecha del Mundial Sub 20.
La Verdeamarela llega a la jornada tras un empate a 2 con México en el debut, mientras que su rival se impuso por 2-0 ante España en la primera jornada.
Cuándo juega Brasil vs. Marruecos
El partido de Brasil vs. Marruecos es este miércoles, 1 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Brasil vs. Marruecos
El partido de Brasil vs. Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.