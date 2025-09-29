SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, enfrentará al estadounidense -número cinco del ranking de la ATP- en el certamen de la capital nipona.

Rodrigo RetamalPor 
Rodrigo Retamal
A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio. Imagen referencial de archivo. Edgar Su

Una final de lujo es la que tendrá el ATP de Tokio, fiesta del tenis que finaliza este martes durante la madrugada de nuestro país.

En ella, el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, número 5 del ranking de la ATP y segundo mejor sembrado del torneo.

Para alcanzar la final, Alcaraz dio cuenta del noruego Casper Ruud 3-6, 6-3 y 6-4.

Por su parte, Fritz dio cuenta de su compatriota Jenson Brooksby 6-4 y 6-3.

“Sé que está jugando muy bien últimamente”, aseguró Alcaraz sobre Fritz.

Con el triunfo ante Ruud, Alcaraz es el primer jugador desde 2017 que alcanza su décima final en una misma temporada (el anterior fue Rafael Nadal).

A qué hora es Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz en el ATP de Tokio

El partido de Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs es este martes 29 de septiembre a las 06:00 horas de nuestro país.

Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz en el ATP de Tokio

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz en el ATP de Tokio se transmite vía streaming a través de Tennis TV.

