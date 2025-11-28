BLACK SALE $990
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    La Roja tiene un próximo desafío en su camino a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    La Roja Femenina. Foto referencial de archivo @Selección Chilena Carlos Parra - Comunicaciones FFCh

    Arranca la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina, donde la Roja tiene un siguiente desafío con el partido de Chile contra Perú.

    El desarrollo del campeonato es fundamental en el camino hacia la próxima Copa Mundial Femenina Brasil 2027, porque otorga dos cupos directos y dos lugares en repechaje a las cuatro primeras posiciones de la tabla.

    La Selección Chilena se presenta tras su victoria ante Bolivia y actualmente ocupa el segundo lugar, superada por Colombia.

    Cuándo juega Chile contra Perú

    El partido de Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina es este viernes, 28 de noviembre, a las 18:00 horas.

    Para este desafío la Selección Chilena visita el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

    Dónde ver a Chile contra Perú

    El partido de Chile contra Perú se transmite en vivo por Chilevisión.

    De forma online, el compromiso se encuentra en chilevision.cl, el canal de Youtube de la señal, la aplicación MiCHV y el servicio gratuito PlutoTV.

