A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

El equipo capitaneado por Nicolás Massú busca una victoria para avanzar en la competencia internacional.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Chile prepara su participación en la Copa Davis con su próxima fecha contra Luxemburgo, por la Zona 1 del Grupo Mundial del torneo.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú cuenta con la participación de Cristian Garin, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández, quienes buscan avanzar a las Qualifiers 2026 para luchar por un cupo a las finales.

Por su parte, el equipo nacional tiene dos grandes ausencias que corresponden a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Cuándo juega Chile en la Copa Davis

Chile tiene dos partidos programados por la Copa Davis este fin de semana, comenzando el sábado 13 de septiembre a las 16:30 horas.

El segundo cruce se realizará durante el domingo 14 de septiembre, desde las 15:30 horas.

Ambos duelos ante Luxemburgo se desarrollarán en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Dónde ver a Chile en la Copa Davis

Los partidos de Chile en la Copa Davis tienen transmisión confirmada en el canal TVN.

De forma online, el evento deportivo se encuentra en las plataformas digitales del canal como la señal de tvn.cl.

