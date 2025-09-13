A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Chile prepara su participación en la Copa Davis con su próxima fecha contra Luxemburgo, por la Zona 1 del Grupo Mundial del torneo.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú cuenta con la participación de Cristian Garin, Tomás Barrios, Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández, quienes buscan avanzar a las Qualifiers 2026 para luchar por un cupo a las finales.

Por su parte, el equipo nacional tiene dos grandes ausencias que corresponden a Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Cuándo juega Chile en la Copa Davis

Chile tiene dos partidos programados por la Copa Davis este fin de semana, comenzando el sábado 13 de septiembre a las 16:30 horas.

El segundo cruce se realizará durante el domingo 14 de septiembre, desde las 15:30 horas.

Ambos duelos ante Luxemburgo se desarrollarán en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Dónde ver a Chile en la Copa Davis

Los partidos de Chile en la Copa Davis tienen transmisión confirmada en el canal TVN .

De forma online, el evento deportivo se encuentra en las plataformas digitales del canal como la señal de tvn.cl.