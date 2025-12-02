A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Esta semana llega un nuevo desafío para la Roja por la Liga de Naciones Femenina, que en su cuarta fecha enfrenta a Chile y Paraguay.

Las dirigidas por Luis Mena se presentan tras una anterior derrota ante Perú y van por un mejor resultado que les permita seguir el camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Cuándo juega Chile vs. Paraguay

El partido de Chile contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina es este martes, 2 de diciembre, a las 20:00 horas.

Para este compromiso la Roja recibe a su rival en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Chile vs. Paraguay

El partido de Chile contra Paraguay se transmite en el canal Chilevisión .

De forma online, el cruce se encuentra en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Fanatiz.