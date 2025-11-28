A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Llega la penúltima jornada del fútbol chileno y arranca este viernes con el duelo de Cobresal contra Colo Colo, por la Fecha 29 de la Liga de Primera.

Los clubes juegan una llamada final en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026.

Cuándo juega Cobresal vs. Colo Colo

El partido de Cobresal contra Colo Colo es este viernes, 28 de noviembre, a las 18:30 horas.

Para este compromiso los Albos visitan el Estadio El Cobre.

Dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo

El partido de Cobresal contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.